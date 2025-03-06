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Военная операция на Украине ,  
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Каллас оценила риски блокировки Венгрией перевооружения ЕС

Каллас заявила, что ЕС становится сложнее помогать Украине из-за Венгрии
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС становится сложнее обходить блокировку военной помощи Украине со стороны Венгрии, новая инициатива предусматривает наличие «коалиции желающих», заявила Каллас. Москва осуждает поддержку Киева
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Jussi Nukari / IMAGO / Global Look Press)

ЕС становится сложнее согласовывать военную помощь Украине из-за блокировки этих решений Венгрией, новый план по перевооружению предусматривает создание «коалиции желающих», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед саммитом в Брюсселе.

По ее словам, главными темами саммита станут усиление обороноспособности ЕС и поддержки Украины. «Я надеюсь, что мы достигнем политического соглашения о поддержке Украины, потому что нам действительно нужно сделать их сильнее, чтобы они смогли закончить эту войну на своих условиях», — сказала она.

На уточняющий вопрос о сроках перевооружения ЕС, план которого на днях представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Каллас ответила: «Мы прямо сейчас принимаем эти решения, и нам нужно сделать это достаточно быстро. У нас просто нет времени».

Она также подчеркнула, что обходить блокировку Венгрией подобных решений «становится все сложнее». «Вот почему мы в новой инициативе также рассмотрели «коалицию желающих», чтобы одна страна не могла блокировать всех остальных», — уточнила глава дипломатии ЕС, добавив, что Брюссель «все еще стремится к единству 27 членов» объединения.

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После ухудшения отношений Украины и США фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС на €800 млрд. Он предусматривает ослабление фискальных правил для наращивания расходов на оборону на 1,5% и сбора €650 млрд на производство оружия, кредитование членов блока для соответствующих инвестиций, пересмотр бюджета, мобилизацию частного капитала и привлечение Европейского инвестиционного банка.

США остановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Венгрия неоднократно осуждала политику Запада в отношении Киева, в частности заблокировала последнюю инициативу ЕС о гарантиях безопасности и новой военной помощи. Как отмечал Bloomberg, перед нынешним саммитом европейцы заранее стали искать способ обхода ожидаемого вето со стороны Будапешта. Москва считает, что помощь Запада Украине лишь затягивает конфликт и не изменит его исход.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Венгрия США ЕС Кая Каллас Военная операция на Украине
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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