ЕС становится сложнее обходить блокировку военной помощи Украине со стороны Венгрии, новая инициатива предусматривает наличие «коалиции желающих», заявила Каллас. Москва осуждает поддержку Киева

Кая Каллас (Фото: Jussi Nukari / IMAGO / Global Look Press)

ЕС становится сложнее согласовывать военную помощь Украине из-за блокировки этих решений Венгрией, новый план по перевооружению предусматривает создание «коалиции желающих», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед саммитом в Брюсселе.

По ее словам, главными темами саммита станут усиление обороноспособности ЕС и поддержки Украины. «Я надеюсь, что мы достигнем политического соглашения о поддержке Украины, потому что нам действительно нужно сделать их сильнее, чтобы они смогли закончить эту войну на своих условиях», — сказала она.

На уточняющий вопрос о сроках перевооружения ЕС, план которого на днях представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Каллас ответила: «Мы прямо сейчас принимаем эти решения, и нам нужно сделать это достаточно быстро. У нас просто нет времени».

Она также подчеркнула, что обходить блокировку Венгрией подобных решений «становится все сложнее». «Вот почему мы в новой инициативе также рассмотрели «коалицию желающих», чтобы одна страна не могла блокировать всех остальных», — уточнила глава дипломатии ЕС, добавив, что Брюссель «все еще стремится к единству 27 членов» объединения.

После ухудшения отношений Украины и США фон дер Ляйен объявила о плане перевооружения ЕС на €800 млрд. Он предусматривает ослабление фискальных правил для наращивания расходов на оборону на 1,5% и сбора €650 млрд на производство оружия, кредитование членов блока для соответствующих инвестиций, пересмотр бюджета, мобилизацию частного капитала и привлечение Европейского инвестиционного банка.

США остановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Венгрия неоднократно осуждала политику Запада в отношении Киева, в частности заблокировала последнюю инициативу ЕС о гарантиях безопасности и новой военной помощи. Как отмечал Bloomberg, перед нынешним саммитом европейцы заранее стали искать способ обхода ожидаемого вето со стороны Будапешта. Москва считает, что помощь Запада Украине лишь затягивает конфликт и не изменит его исход.