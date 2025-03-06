Нидерланды отложат €3,5 млрд на помощь Украине в 2026 году

Власти Нидерландов намерены создать резерв в размере €3,5 млрд для поддержки Украины в 2026 году, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, передает Reuters.

При этом премьер подчеркнул, что эти средства могут быть использованы и в 2025 году.

Аналогичную сумму власти страны уже выделили на помощь Киеву на 2025 год. Схоофф уточнил, что €700 млн из них пойдут на закупку беспилотников.





В начале февраля Украина получила первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.

В ночь на 4 марта Bloomberg, Fox и другие американские СМИ сообщили о распоряжении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.