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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала о предложении Европарламента создать единую армию ЕС

Politico: депутаты Европарламента предложили создать единую армию ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Депутаты Европарламента предложили создать единую армию, назначить Каллас министром иностранных дел ЕС, лишить Венгрию права голоса и расширить полномочия в области обороны, пишет Politico. Это обсудят на саммите 6 марта
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Депутаты общеевропейской партии Volt Europa в Европарламенте сегодня отправят лидерам стран ЕС свои предложения для рассмотрения на экстренном саммите 6 марта, пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на их план.

У Volt Europa 5 из 720 мест в Европарламенте. Партия основана в 2017 году.

По данным издания, документ состоит из девяти пунктов, среди которых содержатся следующие инициативы:

  • создать общеевропейскую армию;
  • назначить главу евродипломатии Каю Каллас «полноправным министром иностранных дел ЕС»;
  • лишить Венгрию права голоса;
  • расширить полномочия ЕС в области обороны.

Экстренный саммит Европейского совета (состоит из глав государств и правительств стран ЕС) по Украине и обороне анонсировал 24 февраля глава Евросовета Антониу Кошта. Как позднее уточнял высокопоставленный представитель Евросоюза, контекстом встречи станут изменения позиции США насчет конфликта. Это произошло после контактов Вашингтона с Москвой, отмечала Каллас. В ЕС разрабатывают гарантии безопасности Украины после окончания боевых действий.

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После возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, также состоялись две встречи представителей России и США в Эр-Рияде и Стамбуле. Стороны договорились о восстановлении численности персонала посольств и создании рабочей группы по Украине.

Трамп неоднократно контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако их последняя встреча 28 февраля в Белом доме обернулась скандалом. Президент США обвинил украинского лидера в неготовности к мирному урегулированию конфликта, Зеленский настаивал на необходимости обеспечить гарантии безопасности. После словесной перепалки президент Украины досрочно покинул Вашингтон. От подписания ресурсной сделки власти США отказались.

После этого США остановили военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными. 4 марта Зеленский выразил сожаление из-за произошедшего и заявил о готовности работать над урегулированием конфликта «под сильным руководством» Трампа.

Москва критикует любую помощь Киеву, считая, что она лишь затянет боевые действия и не изменит их исход. В российском МИДе называли неприемлемым сценарий с отправкой на Украину европейских миротворцев.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Владимир Зеленский Дональд Трамп Военная операция на Украине Армия Европарламент ЕС
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