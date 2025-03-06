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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом объяснил приостановку помощи Украине пересмотром финансирования

Белый дом: приостановка помощи Украине связана с пересмотром финансирования
Сюжет
Военная операция на Украине
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что приостановка военной помощи Украины — это «пауза для пересмотра». Ливитт не уточнила, будет ли эта мера временной. Условием для возобновления Уолтц называл готовность Киева к переговорам

Приостановка США военной помощи Украине связана с пересмотром ее финансирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

На вопрос о том, является ли пауза в поставках оружия и обмене данными с Украиной временной или постоянной мерой, она ответила: «Совет национальной безопасности сказал мне по этому поводу (паузе в поставках военной помощи. — РБК), что они приостановили или пересматривают финансирование [помощи] для Украины. <...> Это пауза для пересмотра».

Что касается вопроса о приостановке обмена разведданными, Ливитт переадресовала его Совету национальной безопасности или ЦРУ.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф ранее подтвердил в интервью Fox Business, что Вашингтон приостановил оказание «военной и разведывательной» помощи Украине. Он считает, что мера будет временной, поскольку президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность работать над приближением мира.

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Политика

США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине после перепалки Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля. Последний обвинил украинского коллегу в неготовности к мирным переговорам с Россией и неблагодарности за помощь США.

После приостановки поставок оружия Зеленский выразил сожаление о том, как прошла встреча, и заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Также он сказал, что готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия. В Кремле положительно оценили его заявление.

Вечером 5 марта, после приостановки обмена разведданными, Зеленский сообщил о работе Киева над «планом первых шагов» по приближению мира. Таковыми он называл освобождение пленных, запрет на использование ракет, беспилотников, а также на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что США рассмотрят возможность возобновления помощи Украине в случае проведения мирных переговоров и принятия «некоторых мер по укреплению доверия».

Москва осуждает военную помощь Киеву.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белый дом военная помощь Украина пересмотр
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