Лавров оценил возможное влияние приостановки помощи США на Зеленского

Лавров: нельзя предсказать, как заморозка помощи США повлияет на Зеленского

Нельзя предсказать, как приостановка военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов повлияет на действия украинского президента Владимира Зеленского, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», —сказал Лавров в эфире Первого канала.

4 марта президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву. По информации The Times, таким образом Трамп добивается от Зеленского подписания сделки об ископаемых без гарантий безопасности. В этот же день Зеленский заявил о желании исправить последствия неудачной встречи в Белом доме с руководством США и согласился «работать под сильным руководством» Трампа.

В конце февраля в Белом доме прошли переговоры между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Изначально стороны собирались подписать соглашение о полезных ископаемых, но вступили в словесную перепалку о гарантиях безопасности. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.