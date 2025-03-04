 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров оценил возможное влияние приостановки помощи США на Зеленского

Лавров: нельзя предсказать, как заморозка помощи США повлияет на Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине

Нельзя предсказать, как приостановка военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов повлияет на действия украинского президента Владимира Зеленского, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», —сказал Лавров в эфире Первого канала.

4 марта президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву. По информации The Times, таким образом Трамп добивается от Зеленского подписания сделки об ископаемых без гарантий безопасности. В этот же день Зеленский заявил о желании исправить последствия неудачной встречи в Белом доме с руководством США и согласился «работать под сильным руководством» Трампа.

Reuters узнал о готовности США и Украины скоро подписать ресурсную сделку
Политика
Дональд Трамп

В конце февраля в Белом доме прошли переговоры между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Изначально стороны собирались подписать соглашение о полезных ископаемых, но вступили в словесную перепалку о гарантиях безопасности. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Сергей Лавров МИД США Владимир Зеленский
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Лавров назвал Рубио и Уолтца «абсолютно вменяемыми людьми»
Политика
Лавров заявил о стремлении США к миру, а Европы — к войне
Политика
Лавров исключил заморозку по линии фронта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Новый «Ведьмак» Сапковского выйдет в России официальноТехнологии и медиа, 00:00
В Петербурге неизвестный выстрелил в девушку из автомобиля у ИТМООбщество, 04 мар, 23:52
Сийярто заявил о готовности США пересмотреть часть санкций против РоссииПолитика, 04 мар, 23:43
Как пассивное инвестирование изменило США и как повторить это в РоссииРБК и Финам, 04 мар, 23:31
Франция сообщила об опасном сближении ее дрона Reaper с российским Су-35Политика, 04 мар, 23:27
Лавров оценил возможное влияние приостановки помощи США на ЗеленскогоПолитика, 04 мар, 23:24
На ярмарке во Львове запретили продажу русскоязычных книгПолитика, 04 мар, 22:55
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Путин предложил Дронову возглавить Новгородскую областьПолитика, 04 мар, 22:38
Reuters узнал о готовности США и Украины скоро подписать ресурсную сделкуПолитика, 04 мар, 22:29
На Васильевском острове задержали пьяного мужчину, стрелявшего в воздухОбщество, 04 мар, 22:24
СКА третий раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКАСпорт, 04 мар, 22:10
Суд арестовал активы железнодорожных операторов по иску ГенпрокуратурыБизнес, 04 мар, 22:04
Трамп после слов Трюдо о глупом поступке пригрозил удвоить пошлиныПолитика, 04 мар, 21:55
Российская Team Spirit выиграла крупный турнир по Dota 2 DreamLeagueСпорт, 04 мар, 21:38