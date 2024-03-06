Как забастовка врачей в Южной Корее привела к внутриполитическому кризису Около 10 тыс. медиков отказались выйти на работу; власти готовят иски против лидеров протеста

Вот уже две недели в Южной Корее продолжается забастовка врачей-интернов и ординаторов, требующих улучшения условий их труда. Полиция проводит допросы и обыски у организаторов протеста, но они продолжают настаивать на своем

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

6 марта полиция Южной Кореи начала массово вызывать на допросы лидеров масштабной забастовки молодых врачей, а министерство здравоохранения страны рассматривает возможность инициировать возбуждение уголовных дел в отношении организаторов протеста.

С февраля около 9 тыс. южнокорейских интернов и ординаторов, то есть около 70% от их общего числа, не выходят на работу, требуя от властей улучшить условия их работы и отказаться от планов по увеличению числа обучающихся в медицинских вузах. Правительство потребовало от них вернуться на рабочие места к 29 февраля, однако большинство отказалось подчиниться, несмотря на угрозу лишения медицинской лицензии. 6 марта президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал действия медиков незаконными и пригрозил жестким ответом.

Чем недовольны молодые врачи

Протесты молодых медиков стали ответом на решение правительства увеличить со следующего года число мест в медицинских вузах на 2000 (сейчас их 3058). Таким образом власти рассчитывали решить проблему с острой нехваткой врачей в стране. Если средний показатель обеспеченности населения медперсоналом в десятке ведущих стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляет 4,6 врача на 1000 человек, то в Южной Корее — лишь 2,6. Это вызывает особую тревогу правительства в том числе и из-за стремительного старения населения: доля пожилых корейцев продолжает расти, а вот рождаемость в стране упала до рекордно низких показателей. Под прогнозам властей, без увеличения числа выпускников мединститутов стране будет не хватать 15 тыс. врачей к 2035 году.

Однако многие врачи младшего звена — интерны и ординаторы — решительно выступили против такой меры. Они убеждены, что резкое увеличение числа студентов негативно отразится на качестве медицинского образования, но при этом никак не решит основную проблему отрасли — неудовлетворительные условия труда. Причина в том, что хотя почти 90% больниц в Южной Корее частные, правительство напрямую регулирует оклад медицинских работников. В рамках национальной системы медицинского страхования каждая больница получают фиксированную сумму за предоставленные ею медицинские услуги. При этом стоимость «базовой» врачебной помощи — осмотра терапевтом или операции — ниже по сравнению с пластической хирургией и косметологией. Соответственно, меньше получают и работающие в таких отделениях медики, что приводит к острой нехватке персонала для них. По данным Reuters, южнокорейские педиатры получают на 57% меньше, чем в среднем другие медики.

Критики правительственного плана по повышению числа мест мединститутах предсказывают, что новое поколение медиков будет все так же предпочитать более высокооплачиваемые специальности с меньшей нагрузкой, что не решит проблему нехватки кадров, а лишь обострит ее. На их взгляд, ключ к решению проблемы, — повышение окладов медперсонала в наиболее важных сегментах.

Интерны и ординаторы также утверждают, что крупные больницы отличаются огромной нагрузкой на медиков младшего звена. 25-летний Рю Ок Хада рассказал «Би-би-си», что ему приходится работать свыше 100 часов в неделю, иногда — по 40 часов без сна. «Это безумие, сколько нам приходится работать за такую маленькую зарплату», — заявил он.

Молодые медики также требуют смягчить юридическую ответственность за врачебные ошибки, чтобы привлечь больше персонала в отделения, где работа сопряжена с повышенным риском — терапию, хирургию, акушерство и гинекологию, педиатрию и другие.

При этом, как обращает внимание Associated Press, протест врачей может подпитываться опасениями, что увеличение числа выпускников медуниверситетов приведет к росту конкуренции между ними и общему снижению зарплат.

Как забастовка переросла в кризис

Интерны и ординаторы начали забастовку 20 февраля, и до сих пор большая их часть так и не вернулась в больницы, около 10 тыс. написали заявления об увольнении. В попытках стабилизировать ситуацию власти прибегли к давлению на лидеров и рядовых участников забастовки. 1 марта полиция провела рейды в офисах и частных домах руководителей Корейской медицинской ассоциации (КМА). С 4 марта министерство здравоохранения начало проводить инспекции в больницах. Как оказалось, на рабочие места, несмотря на правительственный ультиматум, не вернулись более 7 тыс. бастующих.

С 5 марта продолжающих забастовку стали оповещать о запуске процедуры приостановки их врачебных лицензий. Как пояснили власти, участники акции будут отстранены от медицинской деятельности по меньшей мере на три месяца. «Интерны и ординаторы оставили своих пациентов беззащитными. Они даже покинули отделения неотложной помощи и интенсивной терапии. Мы не можем мириться с такими безответственными действиями», — заявил заместитель министра здравоохранения Пак Мин Су. В случае возбуждения уголовных дел лидерам протеста могут грозить штрафы и даже тюремное заключение.

Хотя интерны и ординаторы, участвующие в забастовке, составляют относительно небольшую долю от 140 тыс работающих в Южной Корее врачей, в крупнейших больницах медики младшего звена — это около 30-40% всего медперсонала, отмечает Associated Press. Протестная акция уже привела к нехватке врачей и переносам сотен плановых операций по всей стране. Медсестры сейчас вынуждены «работать за двоих» и заменять интернов на операциях, сообщает «Би-би-си».

В конце февраля страна была шокирована новостью о смерти пожилой женщины в машине скорой помощи — сразу семь больниц отказались принять ее из-за нехватки персонала и мест. Позднее правительство провело расследование и заявило, что у пациентки был рак в терминальной стадии, и ее смерть не связана с забастовкой врачей.

Президент Юн Сок Ёль обвинил врачей, участвующих в забастовке, в «отказе от своих обязанностей и подрыве основ либерализма и верховенства закона». «На незаконную коллективную акцию, которая берет в заложники жизни людей, можно ответить только строго в соответствии с законом и принципами», — предупредил он. Правительство подчеркнуло, что план по увеличению набора студентов в мединституты не подлежит пересмотру, и пообещало принять меры по стабилизации сектора здравоохранения: на поддержание функционирования отделений неотложной помощи будет выделено 128,5 млрд вон ($96,3 млн).

При этом инициативу правительства по увеличению студентов медицинских вузов поддерживают 76% населения, согласно данным Gallup. А жесткость, проявленная Юном в отношении бастующих, также нашла отклик у избирателей — согласно опросу общественного мнения Realmeter, рейтинг одобрения правительства впервые за несколько месяцев превысил 40%.

Несмотря на низкую общественную поддержку и давление властей, Корейская медицинская ассоциация пообещала продолжать сопротивление до тех пор, пока голос медиков не будет услышан. Министр здравоохранения Южной Кореи Чо Кё Хонг, в свою очередь, заявил Bloomberg, что правительство готово к худшему сценарию, при котором большая часть интернов и ординаторов так и не вернутся к своим обязанностям.