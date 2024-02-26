Власти Южной Кореи пригрозили приостановить лицензии бастующих врачей

Из-за планов властей увеличить квоты приема в медицинских вузах заявления об увольнении подали 10 тыс. врачей, еще 9 тыс. человек не вышли на работу. Минздрав предупредил, что если протесты не прекратятся, их лицензии приостановят

Колонна протестующих врачей в Сеуле (Фото: Kim Soo-Hyeon / Reuters)

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи призвало врачей-ординаторов и интернов, протестующих против планов увеличения квот приема в медицинских вузах, вернуться к работе до конца февраля, сообщает Yonhap. В противном случае, заявили в ведомстве, у них начнут приостанавливать лицензии.

По оценке Минздрава, в знак протеста заявления об увольнении подали более 10 тыс. врачей (ни одно из них пока не приняли), еще около 9 тыс. человек не присутствуют на рабочих местах.

В правительстве пообещали, что ординаторов и интернов не будут привлекать к ответственности, если они вернутся на работу к четвергу, 29 февраля. «Начиная с марта, против тех, кто не вернется к работе, в соответствии с законом начнутся юридические процедуры, такие как приостановление действия лицензии как минимум на три месяца», — заявил замглавы Минздрава Пак Мин Су. Он предупредил, что это может повлиять на будущую карьеру специалистов, в том числе за рубежом.

Протесты вызваны планами правительства увеличить прием в медицинские университеты с 3 тыс. человек до 5 тыс. в 2025 учебном году. В Минздраве заявили, что это призвано восполнить дефицит кадров: согласно данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), в Южной Корее число врачей одно из самых низких среди развитых стран — на 1000 человек приходится 2,6 специалиста (для сравнения, в Австрии показатель составляет 5,5).

К 2035 году в стране ожидается нехватка 15 тыс. врачей, заявили в Минздраве. В ведомстве отметили, что в Южной Корее одно из самых быстро стареющих населений в мире, и спрос на медицинские услуги, особенно со стороны пожилых людей, продолжит расти.



Ординаторы и интерны считают, что прежде чем увеличивать число специалистов, властям нужно решить проблему с оплатой труда. Медработники отмечают, что им недоплачивают, при этом они перегружены: обычно они работают от 80 до 100 часов пять дней в неделю или до 20 часов в день. По мнению протестующих, решать это нужно путем найма старшего медицинского персонала и опытных специалистов, а не увеличения количества стажеров.

Помимо того, молодые врачи обеспокоены ростом конкуренции

«Конкуренция и без того очень жесткая, еще когда люди поступают в медицинские вузы», — отмечают представители медицинского сообщества.

Как пишет Yonhap, забастовка привела к переносу некоторых операций, но неотложную медицинскую помощь оказывают стабильно.