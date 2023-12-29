Как война правительства Южной Кореи с наркотиками обернулась трагедией

Власти Южной Кореи объявили войну наркотикам. С весны полиция задержала рекордное число подозреваемых в употреблении и обороте наркотиков, а весной под следствием оказались несколько знаменитостей. Один из них покончил с собой.

Полицейские осматривают место, где южнокорейский актер Ли Сон Гюн был найден мертвым в парке в Сеуле, Южная Корея, 27 декабря 2023 года (Фото: Yonhap / Reuters)

Как корейский шоу-бизнес оказался в эпицентре войны с наркотиками

27 декабря южнокорейская полиция обнаружила в машине, припаркованной в одном из парков Сеула, тело 48-летнего Ли Сон Гюна, исполнившего одну из главных ролей в оскароносном фильме «Паразиты». Предположительно, он покончил с собой. До этого он несколько месяцев находился под следствием в рамках дела о незаконном обороте наркотических веществ в барах престижного столичного района Каннам. 29-летняя хостес одного из элитных заведений обвинила Ли в употреблении марихуаны и других психоактивных веществ.

Полиция трижды вызывала актера на допрос, последний прошел 23 декабря и продлился 19 часов. Актер настаивал, что хостес обманом заставила его употребить запрещенные вещества, выдав их за таблетки снотворного, а затем вместе с другой женщиной шантажировала и требовала 350 млн вон (почти $270 тыс.) за молчание. В ноябре актер сдал анализы на наркотики (результаты оказались отрицательными) и предлагал следствию пройти вместе с хостес тест на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность. Ли также принес публичные извинения за случившееся. Но все это не помогло — из-за скандала артиста сняли с крупных телевизионных проектов.

После гибели Ли полицейское отделение, которое занималось его делом, раскритиковали за излишнюю суровость, не сопоставимую с величиной предполагаемого проступка.

Ли стал не единственной знаменитостью, втянутой в скандал: под следствием оказалось с десяток актеров и музыкантов, в том числе популярный рэпер G-Dragon (настоящее имя Квон Джи Ён), которого все та же хостес обвинила в употреблении марихуаны. На фоне расследования корейское подразделение BMW удалило все рекламные ролики и изображения с исполнителем. Тесты не выявили в организме Квона следов запрещенных веществ, и в декабре все обвинения были сняты. Чтобы поправить репутацию, исполнитель пожертвовал 300 млн вон (около $232 тыс) на создание фонда по борьбе с наркоманией.

Другому известному актеру, Ю А Ину, сыгравшему главные роли в драматическом триллере «Пылающий» и выходившем на Netflix сериале «Зов ада», в октябре были предъявлены обвинения в незаконном употреблении кетамина и других психоактивных препаратов, которые ему вводили в частных клиниках Сеула, а также в курении марихуаны во время поездки в США. Кроме того, актера подозревают в незаконном приобретении более тысячи таблеток снотворного по рецептам, выписанным на чужие имена. Суд постановил оставить Ю на свободе на время разбирательств, но он уже лишился рекламных контрактов, а во втором сезоне «Зова ада» его заменили на другого актера. Netflix также отменил релиз новых фильмов и сериалов с его участием.

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Уголовное преследование Ли, Квона и Ю встревожило южнокорейский шоу-бизнес. Его представители рассказали The Korea Herald, что хотя знаменитостей и прежде обвиняли в употреблении наркотиков, число подобных дел ощутимо возросло в последние годы, и в индустрии опасаются новых арестов.

Какое наказание предусмотрено за употребление наркотиков в Южной Корее

Употребление наркотиков крайне стигматизировано в Южной Корее, а ее законодательство — одно из самых жестких в мире. Жителям страны запрещено не только производить и продавать, но и употреблять любые виды наркотических веществ — это уголовное преступление.

Причем преследованию подвергаются и те, кто употребил запрещенные вещества, находясь в другой стране, где это разрешено, например, в Нидерландах и США. В южнокорейских аэропортах проводятся выборочные тесты на наркотики среди возвращающихся из-за границы граждан, и если тест окажется положительным, возбуждается уголовное дело. Обязательному тестированию подлежат и школьные учителя.

За употребление и хранение наркотиков в Южной Корее предусмотрены штраф, обязательное лечение от зависимости и в некоторых случаях — тюремное заключение, срок которого определяется в том числе наличием зависимости от употребленного вещества: для марихуаны максимальный срок составляет пять лет, для других наркотических и психоделических веществ — 10 лет. Наказание за контрабанду и торговлю еще жестче, вплоть до пожизненного заключения.

В 2018 году в законодательство были внесены поправки, которые легализовали употребление каннабиса в медицинских целях — Южная Корея в этом смысле стала пионером в Восточной Азии. Марихуану назначают ограниченному числу пациентов, страдающих от неизлечимых заболеваний, включая эпилепсию, ВИЧ/СПИД, рак и последствия его лечения, а также рассеянный склероз; выписываемый препарат не должен обладать галлюциногенным эффектом. В 2020 году правительство дало юго-восточной провинции Кёнбук статус особой зоны, в которой фермерам разрешено выращивать медицинскую марихуану для внутреннего употребления и на экспорт.

Почему правительство объявило войну наркотикам

Несмотря на суровое наказание, в последние годы в Южной Корее стремительно выросло число преступлений, связанных с оборотом наркотических веществ. По данным генеральной прокуратуры, в 2022 году по обвинению в незаконном обороте или употреблении наркотиков было задержано 18 395 человек — это на 13,9% больше, чем в 2021 году, и почти на 30%, чем в 2017-м.

Ставший в 2022 году президентом Юн Сок Ёль и его консервативная партия «Сила народа» объявили войну наркотикам и анонсировали создание специального правительственного совета, который будет курировать все ее аспекты — от расследования дел, связанных с оборотом запрещенных веществ, до лечения наркоманов. «Сегодня наркотики стали настолько дешевыми, что их можно купить по цене пиццы», — сетовал в декабре 2022 года тогдашний министр юстиции и нынешний глава правящей партии Хан Дон Хун.

В апреле 2023 года в полицию обратились семьи нескольких сеульских старшеклассников. Они рассказали, что возле одной из столичных школ неизвестные раздали детям бесплатные энергетики, обещая улучшение концентрации и памяти. В напитки был подмешан метамфетамин, и злоумышленники стали шантажировать родителей школьников, угрожая сдать их властям. У одной из семей вымогатели потребовали 100 миллионов вон (почти $77 тыс.). Лаборатория, в которой изготавливались напитки, находилась всего в 100 метрах от начальной школы в городе Вонджу (примерно 140 км от Сеула), а за этой аферой, по версии следствия, стояла китайская преступная группировка.

На фоне скандала Юн объявил о создании в генеральной прокуратуре специального подразделения по борьбе с наркотиками, состоящего из 840 человек. В стране началась масштабная облава как на преступников, которые ввозят, производят и продают запрещенные вещества, так и на тех, кто их употребляет. Лишь за период с марта по ноябрь власти задержали больше 17 тыс. человек — рекорд, превышающий прошлогодний показатель на 38,5%.

Особую тревогу у правительства вызывает распространение запрещенных веществ среди несовершеннолетних — число задержанных в связи с этим подростков выросло втрое по сравнению с 2022 годом (с 294 до 1025). «Еще 10 лет назад Республике Корея удавалось оставаться страной, свободной от наркотиков … Но внезапно из-за пренебрежения государственных органов наркотики не только разрушают здоровье и разум людей, но и уничтожают мечты и надежды подростков», — заявил Юн Сок Ёль.