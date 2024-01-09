Парламент Южной Кореи запретил разведение и убой собак для еды

Закон вступит в силу в 2027 году. За разведение собак для еды, их забой и продажу собачьего мяса будут грозить тюремные сроки и штрафы. Это было одним из предвыборных обещаний президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Национальное собрание (парламент) Южной Кореи принял закон, запрещающий убой и разведение собак с целью употребления их мяса в пищу, сообщает Yonhap.

За одобрение документа проголосовали 208 депутатов, двое воздержались, голосов против не было. Теперь его должны поддержать кабинет министров и подписать президент Юн Сок Ёль

За убой собаки может грозить лишение свободы на срок до трех лет или штраф в размере до 30 млн вон ($22,7 тыс.), за разведение животных для еды или за распространение мяса — до двух лет тюрьмы или штраф в 20 млн вон ($15,2 тыс.). При этом тех, кто покупает мясо, наказывать не будут, передает CNN.

До вступления закона в силу будет действовать трехлетний переходный период.

Закон также предусматривает предоставление субсидий тем, кто профессионально занимался разведением собак для еды. Как пишет агентство, в Южной Корее насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 бойни, 219 компаний-поставщиков и около 1600 ресторанов, где подают блюда из собачьего мяса.

Законопроект поддержала первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи, заявив, что введение запрета на разведение собак на мясо было одним из предвыборных обещаний Юн Сок Ёля. Супруги — ярые противники подобной практики, отмечает Reuters; они держат домашних питомцев — шесть собак и восемь кошек.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Предыдущие попытки законодательно запретить распространение собачьего мяса потерпели неудачу из-за протестов фермеров и других представителей индустрии.

Когда-то, пишет агентство, употребление в пищу собачьего мяса считалось в Южной Корее способом повысить выносливость, особенно летом, для которого характерна высокая влажность. В последние годы его популярность падает, собак едят в основном некоторые пожилые люди. В опросе, опубликованном в понедельник аналитическим центром Animal Welfare Awareness, Research and Education, говорилось, что более 94% респондентов в Корее не ели собачье мясо в течение прошлого года; еще 93% заявили, что не собираются этого делать в будущем.