В Пусане напали на лидера оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мена

Лидера демократической партии Ли Чже Мена ранили, когда он общался с журналистами. Политика доставили в больницу, он в сознании. Нападавшего задержали

Фото: Reuters / Yonhap

На лидера ведущей оппозиционной демократической партии Южной Кореи «Тобуро» Ли Чжэ Мена напали во время его визита в портовый город Пусан на юго-востоке страны, сообщает Yonhap.

Атака произошла, когда Ли беседовал с журналистами после посещения строящегося аэропорта. Политика ударили в шею. У лидера партии пошла кровь, он упал. Ли доставили в больницу, он в сознании.

Нападавшего задержали на месте происшествия; агентство пишет, что у него было «оружие длиной 20-30 см», какое именно — не уточняется.

Ли Чжэ Мен участвовал в выборах президента Южной Кореи, тогда он набрал 47,83% голосов, а его соперник от консервативной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль — 48,56% и стал главой государства.

В отношении Ли в стране ведется расследование по подозрению в коррупции. В январе 2023 года его впервые допросили в качестве подозреваемого, политик заявил о своей невиновности.

В конце августа лидер «Тобуро» объявил голодовку в знак протеста против «некомпетентного и жестокого» правительства Юн Сок Ёля. Он также требовал устроить реформу государственного управления и осуществить полную перестановку в кабинете министров. На 19-й день голодовки его госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.