Роулинг и Каспаров выступили против «удушающей атмосферы» нетерпимости

Более 150 подписантов открытого письма, среди которых есть знаменитые ученые и известные писатели, предупреждают о неуклонном сужении границ «того, что можно сказать без угрозы расправы»

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Борьба демократических сил за расовую и социальную справедливость, которую нельзя не приветствовать, сама привела к негативным последствиям в виде сокращения возможностей для свободного обмена идеями и сгущению атмосферы нетерпимости. Об этом говорится в опубликованном в журнале Harper`s Magazine открытом письме, которое подписали более 150 писателей, журналистов, философов и ученых из разных стран мира.

«Мы привыкли обвинять в этом правых радикалов, но в нашей собственной культуре все шире распространяется цензура, нетерпимость к другим взглядам, мода на публичное шельмование и остракизм», — предупреждают авторы письма.

В документе выражается обеспокоенность тем, что призывы к «быстрому и суровому» наказанию инакомыслящих стали обычным делом, а вместо обдуманных реформ используются «поспешные и несоразмерные» кары — редакторов увольняют за публикацию спорных текстов, журналистам запрещают писать на те или иные темы, профессоров осуждают за цитирование на занятиях литературных произведений, а руководителей организаций отстраняют за «неудачные оговорки».

«Результатом стало неуклонное сужение границ того, что можно сказать без угрозы расправы», — говорится в письме.