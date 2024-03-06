Финский премьер предложил обсудить разрешение транзита ядерного оружия

Финляндия вступила в НАТО, но ее законы запрещают ввоз и транспортировку ядерного оружия по суверенной территории. Власти задумались над разрешением транзита, также началась дискуссия по поводу его размещения в стране

Петтери Орпо (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Финляндии в связи с вступлением в НАТО предстоит решить, можно ли допустить транзит ядерного оружия по своей территории, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, передает Ilta Sanomat. Республика стала членом блока в апреле прошлого года.

Политик отметил, что Хельсинки, присоединяясь к альянсу, отказались от каких-либо ограничений условий членства. Он отметил, что решить вопрос о транзите ядерного оружия в политическом плане было бы хорошо к осени. Это необходимо, например, для прохода кораблей или пролета самолетов НАТО с ядерным оружием.

«Вопрос должен быть тщательно оценен и прояснен, а затем он будет обсуждаться в парламенте. Также важно получить оценку от Министерства иностранных дел и Министерства обороны относительно того, что необходимо для надежной обороны Финляндии», — пояснил Орпо.

Ilta Sanomat указывает, что ввоз или транспортировка ядерных зарядов через территорию Финляндии запрещены законом об атомной энергетике и Уголовным кодексом. Законы, отмечает газета, собираются обновить не позднее 2026 года. По данным STT, раздел о ввозе и транспортировке из закона могут исключить или изменить, либо будет принят отдельный документ о ядерных взрывных устройствах.

Издание пишет, что новый президент Финляндии Александр Стубб поддерживает разрешение перевозки ядерного оружия через территорию страны.

В феврале Орпо заявил, что ядерного оружия, развернутого в других странах НАТО, достаточно для сдерживания в этой сфере, в его размещении на территории Финляндии нет необходимости. Стубб возразил, что в стране должны быть реальные средства ядерного сдерживания, однако отметил, что решение по этому вопросу могут принимать правительство и парламент, а президент не вмешивается.



Президент Владимир Путин отметил, что все споры России и Финляндии, в том числе территориального характера, были решены еще в середине XX века, но теперь из-за ее членства появятся проблемы. Он упомянул, что в России появится новый Ленинградский военный округ (появился 1 марта), там будут «концентрировать определенные воинские подразделения».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ядерные объекты в Финляндии «будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей определенных сценариев прямого столкновения нашей страны с НАТО».