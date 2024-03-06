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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о беспокойстве Запада из-за масштабов работы разведки России

FT: на Западе обеспокоены масштабом работы разведки России после утечки о Taurus
Сюжет
Военная операция на Украине
Деятельность российской разведки в последнее время активизировалась, считают собеседники FT из числа офицеров западных спецслужб. По мнению одного из них, российским разведчикам пришлось изменить методы работы и ее инструменты
Фото: IMAGO / Mika Volkmann / Global Look Press
Фото: IMAGO / Mika Volkmann / Global Look Press

Западные спецслужбы обеспокоены масштабами работы российской разведки после утечки беседы офицеров бундесвера, в которой те обсуждали возможность удара по Крымскому мосту ракетами Taurus. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на офицеров западных разведслужб и чиновников.

По мнению одного из них, «игра в кошки-мышки вернулась». «[Масштабы] российской деятельности <...> такие же высокие или даже выше, чем во время холодной войны», — сказал газете другой офицер.

Третий чиновник в беседе с изданием назвал российскую разведку «огромной машиной». «И она снова делает то, что делала всегда», — добавил он.

Об активизации разведывательных операций в интересах России FT заявили и другие представители разведслужб, а также аналитики. Большинство интервью с ними состоялись до появления информации об утечке, уточняет газета.

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Борис Писториус

По словам одного из разведчиков, российским спецслужбам «пришлось изменить свои методы работы» и «прибегнуть к другим инструментам».

1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала беседу высокопоставленных офицеров в Германии, в том числе командующего немецкими ВВС Инго Герхарца. Они обсуждали возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца. Участники беседы анализировали возможность удара этими ракетами по Крымскому мосту.

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Кремль заявил, что разговор демонстрирует прямую вовлеченность Германии в конфликт на Украине. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев счел, что в Берлине готовятся «к войне с Россией». Немецкого посла в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в российский МИД.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал инцидент «информационной войной» и «гибридной атакой». Он рассказал, что утечка произошла вследствие «индивидуальной ошибки» одного из участников встречи, который подключился к ней из Сингапура. Системы связи немецких военных, по словам министра, скомпрометированы не были. Писториус исключил вмешательство в разговор «российского шпиона».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
разведка утечка Запад спецслужбы
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