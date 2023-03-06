В конгрессе обвинили Китай в «запутывании фактов» о происхождении COVID

Докладывая о разных оценках версий происхождения возбудителя COVID-19 американскими ведомствами, член комитета по разведке Палаты представителей, демократ Джим Хаймс признал: для четкой картины этого «слишком мало фактов»

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Китай продолжает препятствовать попыткам выяснить происхождение коронавируса, заявил член комитета по разведке Палаты представителей США, демократ Джим Хаймс в эфире NBC News.

«У нас так мало фактов, потому что китайский режим запутывает их. <...> У нас так мало фактов, что неизбежно разные ведомства придут к разным выводам. И когда агентство немного корректирует свою интерпретацию, как, возможно, сделало Министерство энергетики, это не значит, что у правительства внезапно появилась твердая точка зрения», — сказал конгрессмен.

Он отметил, что это может тянуться очень долго, прежде чем удастся досконально выяснить, что на самом деле произошло.

Мнение Хаймса разделяет конгрессмен-республиканец Майкл Тернер, который указал, что у Соединенных Штатов «нет прямых доказательств и нет признания Китая».

В конце февраля газета The Wall Street Journal писала, что американское Минэнерго, курирующее сеть национальных лабораторий, сочло утечку вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане вероятной причиной пандемии. Такого же мнения придерживается Федеральное бюро расследований (ФБР). Но военная разведка усомнилась в гипотезе об его искусственном происхождении.

В китайском МИДе призвали перестать дискредитировать страну и политизировать вопрос происхождения пандемии.

В середине февраля Всемирная организация здравоохранения приостановила расследование происхождения коронавируса из-за действий КНР. В организации называли возможность утечки SARS-CoV-2 минимальной.