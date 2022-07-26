Директор департамента МИД сообщил о переговорах по упрощению визового режима с 18 странами

В МИД сообщили о переговорах по упрощению визового режима с 18 странами

Директор консульского департамента МИД рассказал о работе по безвизовому режиму с Малайзией и улучшению соглашений с Китаем и Гонконгом. Всего, по его словам, Россия ведет переговоры с 18 странами

Фото: Алексей Бычков/ Global Look Press

Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с властями 18 стран, сообщил директор консульского департамента МИД Иван Волынкин в интервью ТАСС.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — сказал он.

Среди таких стран он назвал некоторые государства Латинской Америки и Карибского бассейна. По словам Волынкина, в стадии согласования находится проект двустороннего соглашения о взаимной отмене виз с Малайзией.

В то же время Ростуризм работает над улучшением соглашения о безвизовых групповых туристических поездок с Китаем. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», — добавил Волынкин.

Россияне могут въезжать без визы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Барбадос. Безвизовое пребывание до 90 дней разрешено в Абхазии, Антигуа и Барбуде, на Багамских островах, Белизе, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Гайане, Гватемале, Гондурасе, Гренаде, Израиле, Катаре, Колумбии, Коста-Рике, на Кубе, в Никарагуа, Панаме, Парагвае, Перу, Сальвадоре, Суринаме, Уругвае, Чили, Эквадоре и на Ямайке. Безвизовый режим у России есть и с другими странами, но подразумевает меньший срок нахождения в стране. Полный список опубликован на консульском портале.

После начала военной операции на Украине дипломатические ведомства западных стран и Россия начали высылать дипломатов друг друга. Это привело к приостановке выдачи виз россиянам в дипмиссиях некоторых стран.

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К середине июля российский паспорт опустился на одну позицию в рейтинге паспортов мира по количеству безвизовых направлений и занял в нем 50-е место. По этому показателю он оказался между паспортами Палау и Боснии и Герцеговины, а также уступил Гондурасу.