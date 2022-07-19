Российский паспорт в рейтинге свободы поездок оказался ниже гондурасского

По числу стран, куда его обладатель может въехать без получения визы, российский паспорт оказался на 50-м месте между паспортами Палау и Боснии и Герцеговины. Первое место занял паспорт Японии, последнее — Афганистана

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Паспорт гражданина России в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners, который ранжирует паспорта мира по количеству безвизовых направлений, опустился на одну строчку, заняв пятидесятое место (рейтинг есть у РБК). По этому показателю он оказался между паспортами Палау и Боснии и Герцеговины.

Российские граждане могут в теории путешествовать по 119 направлениям, не делая визу, следует из материалов исследования. По сравнению с январским рейтингом это число не изменилось, но за счет изменения положения других стран Россия потеряла одну позицию.

Первое место в рейтинге занял паспорт японского подданного: его обладатели могут безвизово путешествовать в 193 странах мира. Второе место разделили паспорта Южной Кореи и Сингапура (192 страны без визы). На третьем месте с возможностью путешествовать без визы в 190 стран — паспорта Германии, Испании, Финляндии, Италии и Люксембурга.

Британский паспорт оказался на шестом месте (187 стран), швейцарский — на седьмом (186). Из стран бывшего СССР самый «сильный» по свободе путешествий паспорт — у Литвы, он позволяет путешествовать без визы в 182 страны мира (10-е место). Эстония и Латвия находятся на 11-й строчке (181 страна), Украина — на 35-м (144 страны), Грузия — на 52-м (116 безвизовых направлений), Белоруссия — на 71-м (78 стран), Казахстан — на 73-м (76 стран).

Самый низкий показатель среди постсоветских стран — у Туркменистана: паспорт гражданина этой страны открывает безвизовый въезд только в 53 государства. Абсолютный антирекорд — у Афганистана, откуда без визы можно въехать в 27 стран.

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