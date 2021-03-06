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Политика ,  
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СМИ узнали о тайной взаимной высылке дипломатов России и Франции

Французское издание Les Echos сообщило, что Париж выслал российского дипломата, так как его якобы уличили в шпионаже. Москва ответным решением выслала сотрудника французского посольства
Вид на здание посольства Российской Федерации в Париже
Вид на здание посольства Российской Федерации в Париже (Фото: Christophe Ena / AP)

Париж и Москва в условиях секретности выслали дипломатов на фоне обвинений в шпионаже, сообщает издание Les Echos со ссылкой на источники.

По его данным, одного из сотрудников экономической службы посольства России во Франции «поймали на шпионаже». Позже его выслали из страны.

Россия предприняла ответные действия и выслала одного из сотрудников экономического отдела посольства Франции в России, пишет Les Echos.

РБК направил запрос в пресс-службу МИДа и посольство Франции в России.

За последнее время президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно подчеркивал важность диалога ЕС и России. В начале февраля он заявил, что Евросоюз должен сохранять действующие каналы связи с Россией и находить новые «даже при нынешнем политическом руководстве» страны. «Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — утверждал Макрон.

Макрон заявил о необходимости диалога Евросоюза с Россией
Политика
Эмманюэль Макрон

По его словам, в случае с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, которого после возвращения в Россию арестовали и заменили ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, а также в некоторых других вопросах, например Украины, нужно сохранять жесткую позицию, но в других сферах надо вести переговоры.

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Позже в феврале, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Макрон предложил создать новую архитектуру безопасности и доверия между странами, которая включала бы диалог с Россией.

Год назад президент Франции высказался за расширение стратегического диалога с Россией, не отступая при этом от своих ценностей.

Последний раз Франция высылала российских дипломатов в марте 2018 года из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Тогда Францию покинули четыре сотрудника дипмиссии, Россия отреагировала зеркально. Париж заявил, что ответное решение Москвы его не удивило, но вызвало сожаление.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Майя Бобенко
Франция высылка дипломатов посольство
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