СМИ узнали о тайной взаимной высылке дипломатов России и Франции

Французское издание Les Echos сообщило, что Париж выслал российского дипломата, так как его якобы уличили в шпионаже. Москва ответным решением выслала сотрудника французского посольства

Вид на здание посольства Российской Федерации в Париже (Фото: Christophe Ena / AP)

Париж и Москва в условиях секретности выслали дипломатов на фоне обвинений в шпионаже, сообщает издание Les Echos со ссылкой на источники.

По его данным, одного из сотрудников экономической службы посольства России во Франции «поймали на шпионаже». Позже его выслали из страны.

Россия предприняла ответные действия и выслала одного из сотрудников экономического отдела посольства Франции в России, пишет Les Echos.

РБК направил запрос в пресс-службу МИДа и посольство Франции в России.

За последнее время президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно подчеркивал важность диалога ЕС и России. В начале февраля он заявил, что Евросоюз должен сохранять действующие каналы связи с Россией и находить новые «даже при нынешнем политическом руководстве» страны. «Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией», — утверждал Макрон.