Макрон на Мюнхенской конференции высказался за диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой в этом году не стал принимать участие президент России Владимир Путин, выступил за диалог с Москвой. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Он предложил создать новую архитектуру безопасности и доверия между странами.

«Нам нужно заново построить архитектуру общей безопасности, которая должна включать в том числе диалог с Россией», — заявил французский лидер.

В августе 2019 года Макрон после встречи с российским коллегой называл Россию «глубоко европейской страной». «Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — заявлял он. Тогда президент выразил надежду на создание «архитектура безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».