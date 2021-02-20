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Макрон на Мюнхенской конференции высказался за диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой в этом году не стал принимать участие президент России Владимир Путин, выступил за диалог с Москвой. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Он предложил создать новую архитектуру безопасности и доверия между странами.

«Нам нужно заново построить архитектуру общей безопасности, которая должна включать в том числе диалог с Россией», — заявил французский лидер.

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<p>Владимир Путин</p> <p></p>

В августе 2019 года Макрон после встречи с российским коллегой называл Россию «глубоко европейской страной». «Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — заявлял он. Тогда президент выразил надежду на создание «архитектура безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

В середине февраля пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции. Президент пропускает мероприятие второй год подряд. В прошлом году вместо него в Мюнхен ездил министр иностранных дел Сергей Лавров. Позже Песков заявил, что о бойкоте конференции по безопасности со стороны России речи не идет.

Эмманюэль Макрон Мюнхенская конференция по безопасности Россия
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