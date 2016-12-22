Франция рассказала об отношениях с Россией после высылки дипломатов

Париж выразил сожаление о решении России выслать французских дипломатов, однако отметил, что заинтересован в двухстороннем диалоге по всем международным вопросам, говорится в заявлении на сайте МИДа Франции. Ранее Москва в качестве ответных мер выслала четырех французских дипломатов, объявив их персонами нон грата.

«Решение России о высылке четырех членов посольства Франции в России нас не удивило. Мы можем только сожалеть об этом и помнить, что на сегодняшний день Россия отказалась предоставить ожидаемые объяснения по нападению в Солсбери», — сказано в заявлении министерства.

МИД Франции подчеркнул, что 26 марта Париж выслал четырех российских дипломатов из «полной солидарности» с Великобританией после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Меры ряда стран по высылке сотрудников российских дипмиссий Париж счел подходящими.​

«Но мы заявляем о своей приверженности и готовности участвовать в конструктивном диалоге с Россией по всем международным вопросам», — добавили в ведомстве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о высылке 60 американских дипломатов из России 29 марта. Кроме того, Москва отзовет свое согласие на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Решение Москвы стало ответом на массовую высылку российских дипломатов западными странами.

Начиная с понедельника, 26 марта, 28 стран (из них 18 — страны-члены Евросоюза) объявили, что намерены выдворить от одного до нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, обвинившим Москву в отравлении семьи Скрипалей нервно-паралитическим веществом. Москва обвинения опровергает.