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Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за «Северного потока — 2»

Республиканец Тед Круз заявил, что готов снять блокировку только после новых санкций против судов и компаний, участвующих в строительстве газопровода. В начале марта ввести новые ограничения Байдена просила группа из 40 сенаторов
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Cенатор Тед Круз
Cенатор Тед Круз (Фото: POOL New / Reuters)

Сенатор-республиканец Тед Круз от штата Техас заявил у себя в Twitter, что будет мешать утверждению нового главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса до тех пор, пока администрация Джо Байдена не введет новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

«Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина», — написал Круз.

Ранее, 3 марта группа из 40 американских сенаторов призвала Байдена ввести новые ограничения против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». «Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности», — указали сенаторы. По их мнению, «неспособность администрации ввести новые санкции» свидетельствует о том, что США готовы позволить властям России «взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние».

США не исключили дальнейших мер против «Северного потока-2»
Бизнес
Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

Представитель Госдепартамента США Нед Прай 5 марта заявил, что
Вашингтон не исключает введения дальнейших мер против газопровода. Он отметил, что в феврале ведомство представило конгрессу доклад со списком участников строительства трубопровода, после чего администрация внесла российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус» — еще в один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). До этого санкции в отношении «Фортуны» были введены в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). «Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA <...>, мы сообщим об этом», — сказал Прай.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Против проекта активно выступают США, а также Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша.

Власти Германии обсудят с США отмену санкций против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Екатерина Соловьева / РИА Новости


В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку труб. После этого строительство было возобновлено только спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 км труб в водах Германии. Издание Der Tagesspiegel писало, что от участия в строительстве трубопровода из-за санкций США отказались по меньшей мере 18 компаний.

Правящая коалиция Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» имеет исключительное значение для энергетики страны, а попытки остановить его строительство  являются вмешательством во внутренние дела ФРГ и европы. Президент России Владимир Путин говорил, что трубопровод — коммерческий проект, а его строительство не имеет отношения к политике.

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Анастасия Батманова, Елена Чернышова
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