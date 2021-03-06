Республиканец Тед Круз заявил, что готов снять блокировку только после новых санкций против судов и компаний, участвующих в строительстве газопровода. В начале марта ввести новые ограничения Байдена просила группа из 40 сенаторов

Cенатор Тед Круз (Фото: POOL New / Reuters)

Сенатор-республиканец Тед Круз от штата Техас заявил у себя в Twitter, что будет мешать утверждению нового главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса до тех пор, пока администрация Джо Байдена не введет новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

«Я сниму свою блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои юридические обязательства — сообщить и наложить санкции на суда и компании, строящие трубопровод Путина», — написал Круз.

Ранее, 3 марта группа из 40 американских сенаторов призвала Байдена ввести новые ограничения против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». «Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности», — указали сенаторы. По их мнению, «неспособность администрации ввести новые санкции» свидетельствует о том, что США готовы позволить властям России «взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние».





Представитель Госдепартамента США Нед Прай 5 марта заявил, что

Вашингтон не исключает введения дальнейших мер против газопровода. Он отметил, что в феврале ведомство представило конгрессу доклад со списком участников строительства трубопровода, после чего администрация внесла российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус» — еще в один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). До этого санкции в отношении «Фортуны» были введены в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). «Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA <...>, мы сообщим об этом», — сказал Прай.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Против проекта активно выступают США, а также Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша.