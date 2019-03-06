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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Венесуэла заявила о высылке посла Германии за вмешательство в дела страны
Посол Германии в Венесуэле должен покинуть страну в течение двух суток. Такое решение Каракас принялиз-за попыток дипломата вмешаться во внутренние дела страны
Даниэль Кринер (Фото: Marco Bello / Reuters)

Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера и анонсировала высылку дипломата. Заявление МИД республики опубликовал на своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о решении объявить персоной нон грата посла Федеративной Республики Германия Даниэля Кринера за вмешательство во внутренние дела страны», — написал Арреаса.

В заявлении МИД также говорится, что действия дипломатов, предполагающие вмешательство в вопросы «исключительной компетенции народа и властей венесуэльского государства», недопустимы. На то, чтобы покинуть страну, Кринеру дали 48 часов.

Страны Европы не должны поддерживать организаторов государственного переворота в Венесуэле, а должны, напротив, помогать политическим деятелям вести диалог, подчеркивает МИД.

В конце февраля Каракас объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией, четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы в течении 24 часов.

Месяцем ранее президент Николас Мадуро объявил о прекращении дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам на отъезд 72 часа.

К конце января в Венесуэле начались массовые протесты. Спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, при поддержке протестующих объявил себя временным главой государства. США, страны Европы и ближайшие соседи Венесуэлы объявили о поддержке Гуаидо, однако армия сохранила лояльность президенту Николасу Мадуро, победившему на выборах в мае 2018 года. О высылке американских дипломатов Мадуро объявил на следующий день после заявления Гуаидо. Куба, Китай и Россия объявили о поддержке Мадуро.

Политический кризис в Венесуэле разворачивается на фоне экономического кризиса и рекордной инфляции.

В конце января США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Так, Вашингтон заморозил активы компании на $7 млрд. Условием снятия ограничений глава американского Минфина Стивен Мнучин назвал переход контроля над предприятием к Гуаидо.

5 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством Мадуро.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Венесуэла, Германия, персона нон грата, Посол, высылка дипломатов
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