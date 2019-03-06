Венесуэла заявила о высылке посла Германии за вмешательство в дела страны

Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера и анонсировала высылку дипломата. Заявление МИД республики опубликовал на своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы Хорхе Арреаса.
«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о решении объявить персоной нон грата посла Федеративной Республики Германия Даниэля Кринера за вмешательство во внутренние дела страны», — написал Арреаса.
В заявлении МИД также говорится, что действия дипломатов, предполагающие вмешательство в вопросы «исключительной компетенции народа и властей венесуэльского государства», недопустимы. На то, чтобы покинуть страну, Кринеру дали 48 часов.
Страны Европы не должны поддерживать организаторов государственного переворота в Венесуэле, а должны, напротив, помогать политическим деятелям вести диалог, подчеркивает МИД.