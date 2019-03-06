США не исключили вторичных санкций за сотрудничество с властями Венесуэлы

США рассматривают различные способы влияния на Венесуэлу. Среди них — санкции против частных лиц и визовые ограничения. Также Вашингтон не исключает вторичных санкций за сотрудничество с властями боливарианской республики

Эллиотт Абрамс (Фото: Bebeto Matthews / AP)

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством нынешнего главы боливарианской республики Николаса Мадуро. Об этом он сообщил на брифинге, видеозапись с этого мероприятия опубликована в Twitter Госдепа.

Введение вторичных санкций против граждан или лиц, связанных с правительством Мадуро, было бы «очевидной возможностью», отметил Абрамс (цитата по Reuters). Однако решения по этому поводу США, по словам американского спецпредставителя, пока не приняли. «Но такая возможность остается», — добавил чиновник.

В целом же Вашингтон, по его данным, рассматривает различные способы влияния на власти Венесуэлы. Среди них в том числе — персональные санкции и визовые ограничения.

Сегодня увидеть «позитивную» роль президента Мадуро в строительстве «демократической Венесуэлы» трудно, заметил Абрамс. «Если он хотел построить демократическую Венесуэлу, у него была возможность сделать это, но он этого не сделал», — подчеркнул спецпредставитель США, заметив, что в конечном итоге будущую роль Мадуро на политической арене должны определить сами венесуэльцы.