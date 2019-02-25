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Политика ,  
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Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу

Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы и вернулись в Колумбию. Об этом сообщает El National со ссылкой на миграционную службу Колумбии.

Как отмечает издание, дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в городах Сан-Антонио, Сан-Кристобаль, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулия. Все консулы перешли границу пешком через ближайшие пропускные пункты.

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо распорядился о возвращении дипломатов в страну, несмотря на то, что объявивший себя временным президентом спикер парламента Хуан Гуаидо рекомендовал консулам оставаться в стране.

«Чтобы сохранить жизнь и неприкосновенность колумбийских дипломатов, они вернутся в Колумбию как можно скорее», — говорил Трухильо.

23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией и дал колумбийским дипломатам 24 часа на то, чтобы покинуть страну. В ответ на это власти Колумбии в департаменте Северный Сантандер закрыли на два дня пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой. Такое решение было такое решение принято оценки ущерба, причиненного инфраструктуре из-за столкновений, вызванных попытками доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. 

Глава МИД Колумбии Ольмес Трухильо заявил, что при столкновениях на границе с Венесуэлой пострадали 285 человек, в основном из-за применения слезоточивого газа. Еще 37 пострадавших госпитализировали.


 

Теги: Венесуэла, Колумбия, Консул
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