Власти составили требования к иностранным военным для прохода Севморпути

Правительство сформулировало правила прохода иностранных военных кораблей через Северный морской путь (СМП), они включают требование брать на борт российских лоцманов, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.
Как военные корабли, так и суда других государств за 45 дней до прохода по СМП должны будут уведомить российскую сторону. Москва может отказать в проходе. Кроме того, от иностранцев потребуют указать название корабля или судна и его основные параметры, такие как водоизмещение, осадку и характеристики двигателя. Для прохода по СМП они также будут обязаны сообщить воинское звание и фамилию капитана.
При возникновении аварийной ситуации или же ухудшении ледовой обстановки иностранцам будет необходимо уведомить ближайший порт или военно-морскую базу России — при необходимости им на помощь направят российские ледоколы.
О том, что проход иностранных кораблей по Севморпути будет возможен только с уведомления российских властей, в ноябре 2018-го говорил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. При этом вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что правительство временно разрешит иностранцам пользоваться СМП с 1 января 2019.