Власти на время разрешат иностранным судам пользоваться Севморпутем

В правительстве сделают временное исключение для иностранных судов, позволив им пользоваться Северным морским путем с 1 января 2019 года. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

«Весь типаж судов мы не в состоянии будем сразу перекрыть. Поэтому такое исключение сделано, и оно будет работать», — сказал Борисов. Он добавил, что иностранные суда получат право на проход по Севморпути, «чтобы не сдерживать бизнес-процессы».

При этом Борисов добавил, что Севморпуть является «чисто российскими прибрежными водами», поэтому власти сделают все, чтобы защитить отечественных судостроителей. «Мы не первопроходцы в этом плане: Америка еще в 20-х годах ввела подобную меру для того, чтобы как раз защитить своих производителей», — подчеркнул вице-премьер. Он отметил, что не видит в этом шаге антирыночных мер.

Северный морской путь будет запущен в начале 2019 года. Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта называл Севморпуть «ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока». По его словам, к 2025 году его грузопоток вырастет в десять раз, до 80 млн т.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в августе предлагал создать проектный офис по развитию Севморпути на базе Минприроды, Минтранса и Минэнерго. В задачи офиса войдут модернизация и развитие арктической магистральной инфраструктуры, синхронизация планов по разработке нефтегазовых месторождений и создание портов, ледоколов и танкеров для перевозки полезных ископаемых.