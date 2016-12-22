Власти ограничат проход иностранных военных кораблей по Севморпути

С 2019 года военные корабли иностранных государств смогут проходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, сообщает «Интерфакс».

Генерал-полковник также отметил, что число заключенных договоров в сфере деятельности Военного-морского флота России за последнее время выросло более чем в три раза. По его словам, рост стал возможен благодаря увеличенному числу представителей российских органов власти на международных переговорах.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в 2019 году для иностранных судов сделают временное исключение, позволив им пользоваться Севморпутем. По его словам, такое право будет предоставлено, чтобы не сдерживать бизнес-процессы».

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркивал, что Севморпуть станет «ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока». Глава государства отмечал, что к 2025 году грузопоток по Севморпути увеличится в десять раз, до 80 млн т.