Путин назвал условие суда над обвиненными во вмешательстве в выборы в США

Обвиненные во вмешательстве в выборы в США россияне будут привлечены к ответственности, если они нарушили законы России, заявил Владимир Путин. Ранее он пообещал, что Россия «никогда» не выдаст своих граждан США

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В случае нарушения российских законов обвиняемыми во вмешательстве в американские выборы россиянами они будут привлечены к ответственности. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир 6 марта.

«Если они нарушили российский закон, то тогда мы привлечем их к ответственности. Если же они российского закона не нарушили, то привлекать их к ответственности не за что», — заявил Путин. «В конце концов вы должны понять, что люди в России живут не по американским законам, а по российским законам, и так будет и впредь», — указал он.

Президент отметил, что эти граждане не представляют российское государство. «Да мне все равно. Мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют государство. Они не представляют интересы российского государства», — ответил Путин на вопрос о том, каким было бы его отношение к тому, если «13 россиян и три компании» действительно вмешивались в выборы в США.

Ранее в интервью NBC Путин, комментируя обвинения США в отношении 13 российских граждан во вмешательстве в американские выборы 2016 года, заявил, что Россия «никогда» не выдаст своих граждан США. Также Путин отметил, что перед официальным обвинением россиян американские чиновники должны были направить запрос в Генпрокуратуру России.

Минюст США предъявил 16 февраля обвинения во вмешательстве в американские выборы трем российским компаниям (Агентству интернет-исследований, известному как «фабрика троллей», Concord Management и Concord Catering) и 13 россиянам, среди которых в том числе оказался бизнесмен Евгений Пригожин. Был опубликован документ, в котором подробно описывались методы работы компаний и действия указанных лиц. По данным американской прокуратуры, их работа «была направлена на оказание влияния на результаты выборов США». Глава МИДа Сергей Лавров назвал предъявленные Минюстом США в адрес 13 россиян обвинения «трепотней».

Пригожин в ноябре 2017 года заявил через своего представителя РБК, что ни он сам, ни принадлежащие ему структуры, включая компанию «Конкорд», не занимались деятельностью по вмешательству в выборы в США. Позднее, в феврале 2018 года, комментируя официальные обвинения со стороны Вашингтона, бизнесмен сказал: «Если они хотят видеть дьявола — пусть видят».





США уже больше года расследуют дело о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году: Москву подозревают во влиянии на общественное мнение в преддверии голосования и в связях с членами команды Дональда Трампа. Расследование возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер. Дональд Трамп неоднократно отрицал обвинения в связях с Россией. В Москве также неоднократно отвергали подобные предположения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 марта напомнил о «богатой традиции» США по вмешательству во внутренние дела других государств.