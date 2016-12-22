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NBC узнал о доказательствах вмешательства России в американские выборы
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NBC узнал о доказательствах вмешательства России в американские выборы
Атаки хакеров, 28 фев, 08:37
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NBC узнал о доказательствах вмешательства России в американские выборы
Разведка США обнаружила доказательства того, что до выборов 2016 года на госсайты и системы регистрации избирателей в семи штатах были совершены хакерские атаки. Организовавших это людей поддерживала Россия, утверждает NBC
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Американская разведка нашла «существенные доказательства» того, что во время президентской кампании в 2016 году на сайты местных властей и системы регистрации избирателей семи штатов были совершены скрытые хакерские атаки. ​Организовавших их злоумышленников поддерживала Россия, рассказали NBC News три высокопоставленных чиновника из американской разведки.

Эти данные, по информации источников телеканала, следуют из «совершенно секретного доклада», который был подготовлен аналитиками спецслужб США в последние недели президентства Барака Обамы. Как уточнили собеседники NBC News, согласно документу, атакам подверглись сайты на Аляске, в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Техасе и Висконсине.

При этом нападения в разных штатах совершались по-разному — от простого проникновения на сайты до взлома баз с последними регистрационными данными избирателей, рассказали источники. Все эти действия, по их словам, были совершены до начала процедуры выборов. Тогда чиновники в Вашингтоне, как напомнили собеседники телеканала, предупреждали власти некоторых из этих штатов: в преддверии выборов их избирательные системы «исследуют некие иностранные субъекты». О том, что это были хакеры, которых поддерживает российское правительство, чиновников не предупреждали.

Несмотря на масштаб атак, результатами этих нападений американская разведка называет исключительно «проникновение» в указанные избирательные системы и сайты штатов. Ни один из избирателей из-за этого не был отстранен от процедуры голосования, а их результаты изменениям не подвергались, подчеркивают все собеседники NBC News.

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В сентябре прошлого года, как напоминает телеканал, Министерство внутренней безопасности США связалось с ответственными за выборы должностными лицами во всех 50 американских штатах. В период предвыборной кампании хакерские атаки, по информации ведомства, были направлены на 21 штат, причем некоторые их них, как признали позже чиновники, оказались успешными. Несмотря на это, на данный момент шесть из семи штатов, о которых говорится в докладе разведки, нападения на свои сайты и избирательные системы не признают, замечает NBC News.

Выборы президента в США состоялись в ноябре 2016 года. Победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В середине прошлого года некоторых членов его команды обвинили в связях с Россией. В Вашингтоне заявляли о том, что к победе Трампа были причастны «русские хакеры», которые во время предвыборной кампании и в ходе голосования совершали атаки на избирательные системы США. С лета прошлого года в США ведется расследование предполагаемого вмешательства России в выборы. Москва все обвинения отрицает, Трамп также неоднократно заявлял, что никаких связей с Россией у него нет.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Нацразведка США , вмешательство в выборы
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