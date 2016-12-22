Что известно о катастрофе Ан-26 на российской военной базе в Сирии

В Сирии разбился российский военно-транспортный Ан-26, все находившиеся на его борту 39 человек погибли. Это крупнейшая потеря Минобороны в этой кампании. Эксперты допускают как поломку техники, так и ошибку экипажа

Ан-26 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

​Во вторник, 6 марта, на российской базе Хмеймим в Сирии произошла крупнейшая авиакатастрофа за всю военную кампанию России в этой стране — при заходе на посадку потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, сообщило Минобороны. На борту самолета были 39 человек, все они погибли.

«По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», — сказано в сообщении оборонного ведомства. В Минобороны также пояснили, что все находившиеся на борту — российские военнослужащие. «В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы», — приводит заявление Минобороны агентство «Интерфакс». По данным источников РБК в Минобороны, в числе погибших — генерал-майор Владимир Еремеев. Министерство обороны пообещало оказать помощь семьям и близким погибших.

Военные предполагают неисправность

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Расследованием инцидента также занялась комиссия Минобороны. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры добавляет, что она организовала проверку в связи с крушением Ан-26. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о крушении, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В качестве предварительной версии крушения российское военное ведомство называет техническую неисправность самолета.

По информации Следственного комитета, самолет выполнял плановый полет над территорией Сирии. По предварительным данным, в 500 м от аэропорта Хмеймим он столкнулся с землей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Это стандартная статья для таких случаев, отмечает специалист в области безопасности полетов Александр Романов.

В момент катастрофы на базе Хмеймим в Сирии находился начальник Генштаба Валерий Герасимов, рассказали источники РБК в Минобороны. По словам одного из них, Герасимова на борту потерпевшего крушение Ан-26 не было.

Ан-26 — военно-транспортный самолет, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями и одним турбореактивным. Грузоподъемность самолета составляет 5500 кг, крейсерская скорость — 435 км/ч. Самолет предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Может использоваться для перевозки пассажиров.

«Характерная для Ан-26 ситуация»

В военно-воздушных силах России Ан-26 является основным транспортным средством, а также участвует в поисково-спасательных операциях. «Это достаточно распространенный и надежный самолет. Он вполне комфортабельный и легкий в управлении», — заявил РБК бывший военный летчик Виталий Соколовский.

«По опыту могу сказать, что Ан-26 — надежный военно-транспортный самолет. У него превосходные технические характеристики. И перед взлетом он обязательно проходит проверку. В любом случае по горячим следам говорить что-то рано. Прежде чем давать заключение о причинах катастрофы, необходимо провести экспертизу, всесторонне расследовать случившееся», — заявил бывший главком ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Метеорологические условия не могли оказать влияния на развитие катастрофической ситуации в Сирии, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Фактические метеоусловия в Латакии на момент катастрофы [таковы]: 9 баллов верхнего и среднего яруса, облака высотой свыше 2,5 тыс. м, видимость 15 км, ветер у земли юго-восточный, слабый, 4 м/с. Опасных явлений в районе аэродрома не наблюдалось», — пояснил Тишковец.

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов полагает, что причиной аварии мог стать человеческий фактор.

Ан-26 — небольшой самолет, напомнил Паюсов. Обычно перед взлетом борттехник рассаживает пассажиров равномерно по бортам, а сумки и груз ставятся в центр — иначе в результате нарушения балансировки машина может свалиться на крыло, объяснил Паюсов. «Скорость у самолета небольшая, порядка 450–500 км/час в зависимости от направления ветра. Это на маршевом участке на высоте 5–7 км (эти высоты рекомендованы также для полетов военной авиации в Сирии для исключения поражения ПЗРК). А при посадке и того меньше — 120–150 км/ч. Надо понимать, что в 500 м от ВПП самолет идет на посадку уже практически впритирку к земле, и даже при отказе обоих движков спланирует и сядет на брюхо. Конечно, шасси разлетятся вдребезги, но сам самолет значительно пострадать не должен, тем более на таких малых скоростях», — рассказал эксперт. Возможно, говорит Паюсов, самолет садился с «афганским заходом», то есть почти вертикально, и пилоты на финальном отрезке не смогли удержать машину над землей. Либо, допускает он, летчик был вынужден почему-то резко маневрировать перед самым приземлением, а тяги двигателей и скорости для маневра уже не хватило.

Ан-26 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Опрошенные РБК эксперты в области военной авиации также не исключают версию технической неисправности. Когда погодные условия позволяют маневрировать, в качестве приоритетной версии рассматривается техническая неисправность самолета, рассказал РБК Соколовский. «В этом случае могло быть несколько технических неисправностей — отказ системы управления, отказ топливной системы и отказ работы навигационных приборов», — считает он.

У турбовинтового Ан-26 нередко происходят отказы двигателя, утверждает источник РБК — летчик, который управлял Ан-26 в зоне боевых действий. «Если происходит отказ двигателя в предпосадочном движении, то пилоты активируют систему флюгирования, которая позволяет совершить посадку в режиме планирования», — рассказал пилот. Когда винт «становится во флюгер», он свободно вращается под напором встречного воздушного потока, не создавая сопротивления. Но если перевести винты в такое положение не удается, «самолету может не хватить высоты, чтобы добраться до полосы», отметил собеседник РБК.

Если при посадке в случае отказа одного из двигателей перевод соответствующего винта в режим флюгирования произошел с задержкой, то это могло привести к катастрофе, говорит заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. «Скорость уже маленькая, а земля близко, любое кренение самолета может привести к катастрофе», — уверен летчик. «Это характерная для Ан-26 ситуация», — отметил Попов.

По мнению Соколовского, нынешнюю катастрофу Ан-26 и случай в Подмосковье, где 11 февраля разбился Ан-148, сравнивать нельзя. «Это два совершенно разных самолета — у них отличаются навигационные и пилотажные системы и двигатели», — поясняет он.

Видео: Телеканал РБК

Потеря после вывода войск

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. В конце декабря 2017 года президент Владимир Путин отдал приказ о выводе войск из Сирии. После этого боевики совершили несколько атак на российские военные объекты и силы. В частности, в новогоднюю ночь террористы напали на авиабазу Хмеймим с помощью восьми дронов. Еще одна атака БПЛА произошла спустя несколько дней, в ночь на 6 января. Объектом удара стала не только база Хмеймим, но и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Вечером 3 февраля в провинции Идлиб боевики сбили российский штурмовик Су-25, летчик Роман Филипов катапультировался, но погиб во время боя с террористами на земле.