Синоптики рассказали о погоде на момент крушения Ан-26 в Сирии

Синоптики рассказали РБК о погоде в районе сирийской Латакии на момент крушения российского транспортного самолета Ан-26.
«Погода в районе Латакии обуславливалась так называемой термической депрессией. Фактические метеоусловия на момент катастрофы: 9 баллов верхнего и среднего яруса, облака высотой свыше 2,5 тыс. м, видимость — 15 км», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, ветер у земли юго-восточный, слабый, 4 м/с. «На высоте от 7 до 13 км наблюдалось струйное течение 260–280 градусов, то есть это с запада на восток со скоростью 150–200 км/ч», — добавил Тишковец.
По его словам, температура воздуха составила плюс 24,2 градуса, а влажность — 41%. «Опасных явлений в районе аэродрома не наблюдалось», — заключил специалист «Фобоса».
Ан-26 разбился при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии 6 марта. В качестве предварительной версии крушения Минобороны назвало техническую неисправность. На борту самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. По факту крушения Ан-26 возбуждено уголовное дело.