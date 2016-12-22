По факту крушения самолета Ан-26 в Сирии возбудили уголовное дело

По факту крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Дело возбуждено по ст. 251 УК России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

По данным СК, воздушное судно выполняло плановый полет на территории Сирии. Согласно предварительным данным, самолет упал в 500 м от аэропорта Хмеймим.

Для расследования создана оперативно-следственная группа. Главная военная прокуратура России начала проверку по факту крушения самолета.

Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродром Хмеймим в Сирии. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.