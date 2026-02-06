 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ЕК потребовала от TikTok изменить «вызывающий привыкание» интерфейс

ЕК считает, что интерфейс TikTok «вызывает привыкание» и тем самым нарушает закон. В случае официальных обвинений платформе придется изменить свой базовый дизайн. Представитель соцсети заявил, что это заключение будет оспорено
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Европейская комиссия в своем предварительном заключении обвинила TikTok в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA) из‑за «вызывающего привыкание» интерфейса. Речь идет о бесконечной прокрутке, автозапуске видео, push‑уведомлениях и персонализированных рекомендациях, говорится в заявлении.

«Эти функции постоянно «вознаграждают» пользователей новым контентом, переводят мозг в «автопилот» и могут приводить к компульсивному поведению», — отметили в ЕК.

Регулятор указал, что TikTok «не принимает разумных, соразмерных и эффективных мер для снижения рисков, связанных с его вызывающим привыкание дизайном», а текущие инструменты ограничения времени и родительского контроля в приложении неэффективны.

В итоге Еврокомиссия рекомендовала изменить базовый дизайн сервиса: ограничить бесконечную прокрутку, внедрить эффективные «перерывы на экранное время» и адаптировать систему рекомендаций. При этом предварительные выводы ЕК не предопределяют итог расследования, говорится в публикации.

Предварительные выводы комиссии являются частью более глобального расследования соблюдения TikTok Закона о цифровых услугах, начатого 19 февраля 2024 года. Помимо вызывающего привыкание дизайна это расследование охватывает «эффект кроличьей норы» рекомендательных систем TikTok, риск того, что несовершеннолетние получат неподходящий по возрасту контент. В случае признания вины за TikTok приложению грозит до 6% штрафа от глобального годового оборота, который в этом году может достигнуть 38,4 млрд.

Представитель TikTok в беседе с Financial Times заявил, что выводы ЕК представляют собой «категорически ложное и совершенно необоснованное описание» платформы. «Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы оспорить эти выводы всеми доступными нам средствами», — подчеркнул он.

Еще в 2024 году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допускала запрет TikTok в Евросоюзе. По ее словам, платформа «опасна». А осенью 2025-го Франция начала расследование против соцсети из-за опасных алгоритмов.

Франция начала расследование против TikTok из-за опасных алгоритмов
Технологии и медиа
Фото:Mario Tama / Getty Images

Против TikTok в ЕС открыты два разбирательства, оба связаны с соблюдением Закона о цифровых услугах. Первое открыто в апреле 2024-го и затрагивает тему того, что платформа должна была представлять отчет об оценке рисков до запуска любых новых функциональных возможностей. Второе разбирательство возбуждено в феврале того же года. В его рамках ЕК устанавливает, допустила ли платформа нарушение DSA в областях, связанных с защитой несовершеннолетних.

В настоящее время TikTok функционирует в Европе в обычном режиме, в то время как в США после угроз запрета компания ByteDance передала контроль над своим американским бизнесом консорциуму инвесторов, включая Oracle, Silver Lake и MGX, сохранив лишь миноритарную долю. В России работа приложения ограничена с 2022 года.

Тем временем Испания, Греция, Франция и Великобритания собираются последовать примеру Австралии и запретить детям младше 16 лет использовать социальные сети.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Валерия Доброва
TikTok Еврокомиссия мобильные приложения соцсети интерфейсы
Материалы по теме
TikTok запретил кандидатам на выборах в Таиланде покупать рекламу
Политика
TikTok подписал сделку о продаже бизнеса в США
Технологии и медиа
Женщину в Мали публично казнили за публикации в TikTok
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
Прокуратура потребовала передать государству билетную систему Leonardo Бизнес, 22:22
Включение со стадиона в Милане, где открывается Олимпиада-2026. Видео Общество, 22:16
В Союзе биатлонистов рассказали, что может помешать атлетам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 22:15
Мужчина погиб в белгородском селе при атаке дрона на автомобиль Политика, 22:15
Клуб РПЛ подписал контракт с алжирским полузащитником Спорт, 22:13
СК рассказал о попрошайничестве в семье убитого в Петербурге мальчика Общество, 22:11
В Милане началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр Спорт, 22:03
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В центре Гренобля в салон красоты бросили свето-шумовую гранату Политика, 22:01
Очевидцы рассказали, как вылетали с Кубы на фоне проблем с авиатопливом Общество, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Николаевский губернатор увидел поддержку украинцами компромисса по земле Политика, 21:51
Медведев вручил Михалкову Гран-при литературной премии «Слово» Общество, 21:44
Роналду второй матч подряд не вошел в заявку «Ан-Насра» Спорт, 21:38
Bloomberg рассказал о провалившейся попытке ЛУКОЙЛа выйти на рынок зерна Бизнес, 21:38