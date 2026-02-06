ЕК потребовала от TikTok изменить «вызывающий привыкание» интерфейс

ЕК считает, что интерфейс TikTok «вызывает привыкание» и тем самым нарушает закон. В случае официальных обвинений платформе придется изменить свой базовый дизайн. Представитель соцсети заявил, что это заключение будет оспорено

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Европейская комиссия в своем предварительном заключении обвинила TikTok в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA) из‑за «вызывающего привыкание» интерфейса. Речь идет о бесконечной прокрутке, автозапуске видео, push‑уведомлениях и персонализированных рекомендациях, говорится в заявлении.

«Эти функции постоянно «вознаграждают» пользователей новым контентом, переводят мозг в «автопилот» и могут приводить к компульсивному поведению», — отметили в ЕК.

Регулятор указал, что TikTok «не принимает разумных, соразмерных и эффективных мер для снижения рисков, связанных с его вызывающим привыкание дизайном», а текущие инструменты ограничения времени и родительского контроля в приложении неэффективны.

В итоге Еврокомиссия рекомендовала изменить базовый дизайн сервиса: ограничить бесконечную прокрутку, внедрить эффективные «перерывы на экранное время» и адаптировать систему рекомендаций. При этом предварительные выводы ЕК не предопределяют итог расследования, говорится в публикации.

Предварительные выводы комиссии являются частью более глобального расследования соблюдения TikTok Закона о цифровых услугах, начатого 19 февраля 2024 года. Помимо вызывающего привыкание дизайна это расследование охватывает «эффект кроличьей норы» рекомендательных систем TikTok, риск того, что несовершеннолетние получат неподходящий по возрасту контент. В случае признания вины за TikTok приложению грозит до 6% штрафа от глобального годового оборота, который в этом году может достигнуть 38,4 млрд.

Представитель TikTok в беседе с Financial Times заявил, что выводы ЕК представляют собой «категорически ложное и совершенно необоснованное описание» платформы. «Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы оспорить эти выводы всеми доступными нам средствами», — подчеркнул он.

Еще в 2024 году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допускала запрет TikTok в Евросоюзе. По ее словам, платформа «опасна». А осенью 2025-го Франция начала расследование против соцсети из-за опасных алгоритмов.

Против TikTok в ЕС открыты два разбирательства, оба связаны с соблюдением Закона о цифровых услугах. Первое открыто в апреле 2024-го и затрагивает тему того, что платформа должна была представлять отчет об оценке рисков до запуска любых новых функциональных возможностей. Второе разбирательство возбуждено в феврале того же года. В его рамках ЕК устанавливает, допустила ли платформа нарушение DSA в областях, связанных с защитой несовершеннолетних.

В настоящее время TikTok функционирует в Европе в обычном режиме, в то время как в США после угроз запрета компания ByteDance передала контроль над своим американским бизнесом консорциуму инвесторов, включая Oracle, Silver Lake и MGX, сохранив лишь миноритарную долю. В России работа приложения ограничена с 2022 года.

Тем временем Испания, Греция, Франция и Великобритания собираются последовать примеру Австралии и запретить детям младше 16 лет использовать социальные сети.