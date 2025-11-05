 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
0

Франция начала расследование против TikTok из-за опасных алгоритмов

Депутат парламента считает, что алгоритмы TikTok могут подтолкнуть детей к самоубийству. Расследованием займется прокуратура

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование алгоритмов TikTok, который может подтолкнуть наиболее «уязвимых к самоубийству». Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко, передает BFMTV.

Расследование началось после жалобы депутата парламента Артура Делапорта, который осуждает «легкость доступа» несовершеннолетних к TikTok.

Расследование затронет «пропаганду продукта, объекта или метода, пропагандируемых как средства самоубийства», говорится в заявлении прокуратуры. По данным ведомства, проверят также факт «предоставления онлайн-платформы для осуществления незаконных транзакций организованной преступной группой» и «нарушения функционирования системы автоматической обработки данных организованной преступной группой».

Таким образом, расследование касается «соблюдения обязательства платформы уведомлять о подозрениях в преступлениях, совершенных с ее помощью», «функционирования алгоритма в соответствии с его представлением пользователю» и «публикации контента, состоящего, в частности, из пропаганды самоубийств», уточняет Беккау в своем заявлении.

В Дагестане арестовали старшеклассника за связь с ИГ через TikTok
Общество

Парламентская комиссия по расследованию деятельности TikTok под председательством Делапорта в сентябре выступила за запрет социальных сетей для лиц младше 15 лет и за введение «цифрового комендантского часа» для лиц в возрасте от 15 до 18 лет, уточнил телеканал.

В середине октября о намерении заблокировать TikTok для учащихся начальной и средней школы заявили в Тайване. Власти рассчитывают, что мера вступит в силу к концу 2025 года. Министр цифровых технологий Линь Ицзин тогда заявил, что есть три проблемных вопроса, связанных с TikTok: где платформа хранит данные пользователей; контролируется ли компания китайскими инвесторами; и какой вред контент может нанести школьникам.

Доступ к социальной сети также ограничен в Афганистане и Индии. В США и Канаде запрещено устанавливать TikTok на правительственные устройства. В Китае действует своя версия приложения под названием Douyin, а международная версия TikTok недоступна.

