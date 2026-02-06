 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Трамп опубликовал видео обезьяны с лицом Обамы

Возвращение Трампа в Белый дом
Белый дом отверг обвинения в расизме, объяснив ролик существованием «интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев»
Фото: realDonaldTrump / Truth Social
Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик, на котором бывший президент Барак Обама с женой Мишель предстают в образе двух обезьян. Публикация размещена в соцсети Truth Social.

Фрагмент с Обамами появляется в конце короткого видеоролика, в котором утверждается, что машины для подсчета голосов способствовали подтасовкам на президентских выборах 2020 года (тогда победил Джо Байден). Видео о выборах на несколько мгновений смахивается вверх, после чего возникает эпизод с Бараком и Мишель Обамами, затем ролик о выборах продолжается. В момент появления лиц бывшего президента и первой леди играет песня The Lion Sleeps Tonight, которая появилась в мультфильме «Король Лев».

Белый дом отверг обвинения в расизме. «Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма «Король Лев», — сказала пресс-секретарь администрации Кэролайн Левитт. Она назвала претензии «фальшивыми».

Американский журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похоронах
Политика
Барак Обама и Дональд Трамп

На прошлой неделе Трамп призвал арестовать Обаму, обвинив экс-президента в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией. По его словам, глава Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов», которые доказывают, что бывший американский лидер лично приказал ЦРУ сфабриковать ложные обвинения. Глава Белого дома назвал это «попыткой переворота» со стороны Обамы и «его приспешников».

Летом 2025 года глава Нацразведки США опубликовала доклад о фальсификации разведданных администрацией Обамы. В документе свидетельствовалось о фабрикации обвинений в адрес России во вмешательстве в американские выборы. В августе 2016-го сотрудник Министерства внутренней безопасности США сообщил экс-главе разведки Джеймсу Клэпперу об отсутствии признаков угрозы того, что Россия «могла бы манипулировать подсчетом голосов». Однако эти данные были скрыты министерствами национальной обороны и внутренней безопасности США.

Позднее Габбард сказала, что у Москвы не было ни намерения, ни возможности вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, и обвинила Обаму и его администрацию в подрыве демократии и осуществлении «многолетнего переворота против президента Трампа, который был законно избран американским народом».

Летом прошлого года Трамп опубликовал в Truth Social созданное искусственным интеллектом видео с задержанием Обамы агентами ФБР. Он также не исключал, что его предшественник сможет избежать ответственности за фабрикацию обвинений из-за президентского иммунитета.

