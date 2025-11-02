Во время оживленной беседы на похоронах Трамп позвал Обаму сыграть в гольф

Американский журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похоронах

Дональд Трамп пригласил Барака Обаму сыграть в гольф, когда политики разговорились на похоронах Джимми Картера. Однако их совместная партия так и не состоялась, пишет в своей книге журналист Джонатан Карл

Барак Обама и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп предложил бывшему главе государства Бараку Обаме сыграть в гольф во время неожиданной беседы на похоронах 39-го лидера страны Джимми Картера в январе, рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» (есть в распоряжении РБК).

Журналистам удалось заснять, как два политика оживленно общались, сидя рядом перед началом панихиды. Разговор проходил в непринужденной атмосфере — Трамп и Обама активно жестикулировали и улыбались. Примечательно, что сначала Обама прошел мимо Трампа, поздоровавшись с бывшим вице-президентом Майком Пенсом.

«Однако этой партии в гольф так и не суждено было состояться. Спустя несколько месяцев Трамп выдвинул в адрес Обамы серию бездоказательных обвинений, в том числе публично обвинил его в государственной измене», — говорится в книге.

В своей книге Джонатан Карл приводит яркий пример двойственности Трампа, описывая его неожиданно дружескую встречу с Джо Байденом после выборов. 13 ноября 2024 года демократ принял избранного президента в Белом доме; их двухчасовая беседа прошла в настолько миролюбивом ключе, что казалось, «будто всех тех ядовитых выпадов в адрес семьи Байденов и мрачных предупреждений об угрозе демократии со стороны Трампа никогда и не было».

По словам присутствовавшего на встрече источника, Трамп тогда философски заметил, что «политика проявляет в человеке все самое дурное». Обращаясь к Байдену, он заявил: «Мы были бы великолепными друзьями, если бы не политика. Мы были бы отличными друзьями, Джо».

В похожей манере прошла их совместная поездка на инаугурацию. Как пишет Карл, заняв место в лимузине, Байден обнаружил на подлокотнике чужой мобильный телефон. Пока действующий президент пытался выяснить у агентов Секретной службы, откуда взялось устройство, Трамп стал рядом и взял тот самый телефон в руки. Заметив недоумение коллеги, республиканец решил разрядить обстановку шуткой. «Давай посмотрим, что о тебе пишут!» — с этими словами он с театральным пафосом начал листать уведомления. — О, смотри! Все только и говорят, какую чертовски хорошую работу ты проделал».

Как выяснил Карл, телефон заранее подложил помощник Трампа. Этот жест должен был подчеркнуть, что республиканец — опытный политик, который уже занимал президентское кресло и «больше не новичок» в Вашингтоне.

Книга американского журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» вышла в издательстве Penguin Random House 28 октября. Журналист ABC News детально описывает закулисные события, приведшие к сенсационной победе Трампа на выборах 2024 года, процесс отбора кандидатов в его администрацию и первые месяцы работы нового правительства. РБК опубликовал полный обзор книги.