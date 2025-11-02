 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Американский журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похоронах

Во время оживленной беседы на похоронах Трамп позвал Обаму сыграть в гольф
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп пригласил Барака Обаму сыграть в гольф, когда политики разговорились на похоронах Джимми Картера. Однако их совместная партия так и не состоялась, пишет в своей книге журналист Джонатан Карл
Барак Обама и Дональд Трамп
Барак Обама и Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп предложил бывшему главе государства Бараку Обаме сыграть в гольф во время неожиданной беседы на похоронах 39-го лидера страны Джимми Картера в январе, рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» (есть в распоряжении РБК).

Журналистам удалось заснять, как два политика оживленно общались, сидя рядом перед началом панихиды. Разговор проходил в непринужденной атмосфере — Трамп и Обама активно жестикулировали и улыбались. Примечательно, что сначала Обама прошел мимо Трампа, поздоровавшись с бывшим вице-президентом Майком Пенсом.

«Однако этой партии в гольф так и не суждено было состояться. Спустя несколько месяцев Трамп выдвинул в адрес Обамы серию бездоказательных обвинений, в том числе публично обвинил его в государственной измене», — говорится в книге.

В своей книге Джонатан Карл приводит яркий пример двойственности Трампа, описывая его неожиданно дружескую встречу с Джо Байденом после выборов. 13 ноября 2024 года демократ принял избранного президента в Белом доме; их двухчасовая беседа прошла в настолько миролюбивом ключе, что казалось, «будто всех тех ядовитых выпадов в адрес семьи Байденов и мрачных предупреждений об угрозе демократии со стороны Трампа никогда и не было».

По словам присутствовавшего на встрече источника, Трамп тогда философски заметил, что «политика проявляет в человеке все самое дурное». Обращаясь к Байдену, он заявил: «Мы были бы великолепными друзьями, если бы не политика. Мы были бы отличными друзьями, Джо».

«Возмездие»: чьи фатальные ошибки помогли Трампу снова стать президентом
Политика
Дональд Трамп

В похожей манере прошла их совместная поездка на инаугурацию. Как пишет Карл, заняв место в лимузине, Байден обнаружил на подлокотнике чужой мобильный телефон. Пока действующий президент пытался выяснить у агентов Секретной службы, откуда взялось устройство, Трамп стал рядом и взял тот самый телефон в руки. Заметив недоумение коллеги, республиканец решил разрядить обстановку шуткой. «Давай посмотрим, что о тебе пишут!» — с этими словами он с театральным пафосом начал листать уведомления. — О, смотри! Все только и говорят, какую чертовски хорошую работу ты проделал».

Как выяснил Карл, телефон заранее подложил помощник Трампа. Этот жест должен был подчеркнуть, что республиканец — опытный политик, который уже занимал президентское кресло и «больше не новичок» в Вашингтоне.

Книга американского журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» вышла в издательстве Penguin Random House 28 октября. Журналист ABC News детально описывает закулисные события, приведшие к сенсационной победе Трампа на выборах 2024 года, процесс отбора кандидатов в его администрацию и первые месяцы работы нового правительства. РБК опубликовал полный обзор книги.

Валентина Шварцман
Дональд Трамп Барак Обама США Джимми Картер Джо Байден
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Барак Обама
Барак Обама
экс-президент, политик
4 августа 1961 года
Джо Байден
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
