 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп призвал арестовать экс-президента США Обаму

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму. Американский лидер обвинил предшественника в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него. Такой пост был опубликован на его странице в Truth Social 29 января.

Трамп сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов по Русскому делу». Со слов Трампа, они доказывают, что Обама лично приказал агентам ЦРУ сфабриковать ложные обвинения против политического соперника.

Материал дополняется. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Романов Илья
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Трамп призвал арестовать экс-президента США Обаму Политика, 02:24
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА Политика, 02:14
Али Хаменеи впервые появился на публике после протестов в Иране. Видео Политика, 02:11
Представитель США прибыла в Венесуэлу для возобновления дипмиссии Политика, 02:01
На Украине сообщили о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества Политика, 01:26
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео Политика, 00:51
В России изменились правила возврата техники Общество, 00:34
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Более 40 выплат в России проиндексировали на 5,6% Общество, 00:10
В России поменялись правила выдачи льготной семейной ипотеки Финансы, 00:10
В России проиндексировали материнский капитал на 5,6% Финансы, 00:00
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 00:00
В файлах Эпштейна есть упоминания Жириновского Политика, 31 янв, 23:59
Шесть человек пострадали в результате стрельбы в штате Луизиана Общество, 31 янв, 23:53
Стармер счел, что экс-принц Эндрю должен дать показания по делу Эпштейна Политика, 31 янв, 23:45