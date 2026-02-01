Трамп призвал арестовать экс-президента США Обаму
Президент США Дональд Трамп призвал арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму. Американский лидер обвинил предшественника в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него. Такой пост был опубликован на его странице в Truth Social 29 января.
Трамп сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов по Русскому делу». Со слов Трампа, они доказывают, что Обама лично приказал агентам ЦРУ сфабриковать ложные обвинения против политического соперника.
Материал дополняется.
