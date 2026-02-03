 Перейти к основному контенту
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Европейский союз рассматривает возможность введения ограничения на импорт российских металлов, как иридий, родий, платину и медь. Об этом заявили источники Bloomberg

Агентство отмечает, что этот запрет произойдет на фоне дефицита  этих металлов на рынке. Ограничения, в частности, могут затронуть компанию «Норильский никель», которая прежде не подвергалась санкционным ограничениям. 

В январе 2026 года цена на медь на лондонской бирже превысила $14 тыс. за тонну. Медь показала самый сильный рост более чем за 16 лет.

Материал дополняется 

Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Трамп заявил об «ожидании с нетерпением» закрытия The New York Times Политика, 17:33
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 17:29
Почему возвращать дилеру машину с браком стало невыгодно. Ответ юристов Авто, 17:23
Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор» Общество, 17:21 
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС Политика, 17:20
Миронов выступил за восстановление смертной казни в России Общество, 17:18
МИД Германии ответил на слова Лаврова о попытках реванша на Украине Политика, 17:17
«Зенит» стартовал с победы в Зимнем Кубке РПЛ, вырвав победу у «Динамо» Спорт, 17:16
Слепота внимания: почему даже успешные управленцы не замечают очевидного Образование, 17:15
Турецкий клуб не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документации Спорт, 17:12
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным Политика, 17:11
Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове Политика, 17:11
Цена на серебро взлетели на 15% после трех дней распродаж Инвестиции, 17:05
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05