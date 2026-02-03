Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Европейский союз рассматривает возможность введения ограничения на импорт российских металлов, как иридий, родий, платину и медь. Об этом заявили источники Bloomberg.
Агентство отмечает, что этот запрет произойдет на фоне дефицита этих металлов на рынке. Ограничения, в частности, могут затронуть компанию «Норильский никель», которая прежде не подвергалась санкционным ограничениям.
В январе 2026 года цена на медь на лондонской бирже превысила $14 тыс. за тонну. Медь показала самый сильный рост более чем за 16 лет.
Материал дополняется
