Переговоры России и США⁠,
0

Лавров заявил о «вакууме» после истечения договора с США о ракетах

Лавров: после истечения срока ДСНВ возник вакуум
Сюжет
Переговоры России и США
Россия готова к любым сценариям после истечения договора, но предпочитает диалог и будет ждать прояснения позиции США, сказал Лавров. Трамп предлагал разработать новый договор вместо СНВ-III
Иньяцио Кассис и Сергей Лавров
Иньяцио Кассис и Сергей Лавров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

После того, как Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III) прекратил свое действие, возник вакуум, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком организации Феридуном Синирлиоглу. Трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Как вы знаете, вчера истек Договор о стратегических наступательных вооружениях, и возник вакуум. Наша позиция была подробнейшим образом изложена в специальном заявлении, которое наше министерство огласило», — сказал он.

После истечения срока действия СНВ-III Россия готова к любым сценариям развития событий, подчеркнул Лавров. Тем не менее, Москва предпочитает диалог, и будет ждать прояснения, насколько Соединенные Штаты будут готовы к этому же, пояснил он.

«Выступаем за то, чтобы отстаивать принцип неделимости безопасности. Будем готовы, конечно, и к разговору на эту тему с нашими американскими коллегами», — сказал министр.

В Кремле подтвердили, что вопрос продления ДСНВ поднимался в Абу-Даби
Политика
Дмитрий Песков

Он также отметил, что Москва ждет, когда США определятся со своей позицией по ключевым вопросам стратегической стабильности.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) был подписан Россией и США в Праге в апреле 2010 года и вступил в силу в феврале 2011-го. Он был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. Договор продлили в 2021-м. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре.

5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разработать новый договор вместо СНВ-III. Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что США продолжат переговоры с Россией о новом соглашении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская и американская делегации затрагивали вопрос о продлении СНВ-III на переговорах в Абу-Даби, прошедших 4 и 5 февраля.

«[Речь шла] о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме», — сказал он.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Лавров СНВ ДСНВ США
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
