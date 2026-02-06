К 2030 году Германия может стать великой военной державой, однако ее военное доминирование может в итоге привести к расколу и конкуренции на континенте

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия, наращивая военную мощь, может стать следующим гегемоном Европы, пишет Foreign Affairs.

В 2025 году Германия потратила на оборону больше, чем любая другая европейская страна в абсолютном выражении, указывает издание. Сегодня немецкий военный бюджет занимает четвертое место в мире. Ожидается, что ежегодные военные расходы страны достигнут $189 млрд в 2029 году, что более чем втрое превышает показатель 2022 года. Немецкие власти даже рассматривают возможность возвращения к обязательной воинской повинности, если бундесвер не сможет набрать достаточное количество добровольцев. Если Германия продолжит следовать намеченному курсу, то к 2030 году она станет великой военной державой, отмечает Foreign Affairs.

Страна пообещала использовать свою огромную военную мощь на благо всей Европы, но ее военное доминирование, предупреждает издание, может в итоге привести к расколу на континенте.

Франция обеспокоена тем, что ее сосед становится крупной военной державой, это беспокойство разделяют и в Польше. Франция, в частности, может стремиться вновь утвердить себя как ведущая военная держава континента и «великая нация», что может спровоцировать открытое соперничество с Германией и привести к внутренним противоречиям в Европе. Это особенно вероятно, если последней в будущем будет управлять крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которая набирает популярность в опросах. Германия под руководством AfD может использовать свою власть для запугивания или принуждения других стран, что приведет к напряженности и конфликтам, объясняет Foreign Affairs.

AfD дружелюбно настроена к России, выступает против поддержки Украины и хочет отказаться от экономической и военной интеграции Германии в ЕС и НАТО, поясняет издание. Она рассматривает военную мощь как инструмент усиления страны, который должен использоваться исключительно в интересах Берлина, а также рассчитывает сделать немецкую оборонную промышленность полностью автономной от традиционных союзников Берлина. Если AfD получит власть, она будет использовать немецкую армию для проецирования силы против соседей Германии — в частности, Франции и Польши, считает Foreign Affairs. В таком случае страна рискует превратиться в «одиночного, националистического и милитаристского гегемона в Европе».

Ни одно другое европейское государство, как пишет издание, не обладает такими финансовыми возможностями, как Германия. Однако Берлин должен осознать риски и интегрировать свою мощь в европейские военные структуры, а его европейские соседи должны четко обозначить, какой именно вид оборонной интеграции они хотели бы видеть. В противном случае перевооружение Германии вполне может привести к тому, что Европа станет более раздробленной, недоверчивой и слабой.

Германия гарантирует, что ее расходы на оборону принесут пользу всему региону. По мнению Берлина, даже если от этого больше всего выиграют отечественные компании, «пирог достаточно велик, чтобы каждый мог получить свой кусок». Страна также не исключает размещения немецких войск в странах Балтии — и, возможно, в других странах в будущем — как гарантию того, что она действует в интересах Европы, а не сосредоточена только на собственном перевооружении. Однако обещанная «часть пирога» вряд ли уменьшит беспокойство других европейских государств по поводу немецкого доминирования, особенно на фоне того, что США отворачиваются от Европы.

Франции не нравится идея о том, что Германия станет военной державой Европы, поскольку считает, что это ее роль. И будет внимательно следить за любыми признаками того, что соседняя страна может стремиться к обладанию ядерным оружием — единственной оставшейся областью французского превосходства. Поляки опасаются, что военная мощь Берлина однажды позволит ему восстановить дружественные отношения с Москвой, а также отодвинуть на второй план малые государства ЕС.

В противовес немецкой военной мощи Польша, например, может пойти по пути более тесного сотрудничества со странами Балтии и Северной Европы, а также с Великобританией в рамках Объединенных экспедиционных сил, либо присоединиться к Северо-Балтийской восьмерке (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция). В любом случае результатом может стать фрагментация общих европейских усилий в области обороны. Франция, в свою очередь, может поддаться искушению укрепить свои позиции, значительно увеличив расходы на оборону, чтобы догнать и сдержать Германию, несмотря на внутренние финансовые проблемы. Париж также может укреплять сотрудничество с Лондоном, чтобы служить противовесом Берлину.

Если Европа будет разделена и дестабилизирована внутренней конкуренцией, то и ЕС, и НАТО могут оказаться парализованы. Это ослабит континент перед Россией и Китаем. Последний может начать экономическую эксплуатацию Европы, угрожая ее промышленной мощи. Ей будет трудно защитить себя, особенно без поддержки Соединенных Штатов. Если США станут враждебной державой, им будет легче манипулировать европейцами. Другими словами, разделенная Европа станет пешкой в игре великих держав, пишет издание.

Чтобы Берлину расширить свою военную мощь и не вернуть Европу в эпоху конкуренции, ему нужно стремиться к большей интеграции со своими европейскими соседями, заключает Foreign Affairs.

Российские власти обращали внимание на процесс милитаризации в Европе. «Очень сильные промилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. <…> Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия», — сказал прошлой осенью представитель российского президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин обещал, что Москва даст ответ на эти тенденции.