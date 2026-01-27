 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Бундесверу дадут шанс впервые закупить немецкие боевые беспилотники

Фото: Kay Nietfeld / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Kay Nietfeld / dpa / picture-alliance / ТАСС

Решение о закупке боевых беспилотников для бундесвера может быть принято уже в феврале, планируются заказы двум оборонным компаниям на сумму €300 млн, сообщает Welt со ссылкой на отчет RND.

Берлинский оружейный стартап Stark Defence и мюнхенская компания Helsing получат контракт на €300 млн, в то время как крупнейший немецкий военный концерн Rheinmetall пока останется без заказов в этой области, поясняет Bloomberg.

«Один поставщик не может обеспечить производство требуемого качества, поэтому двум другим нет смысла задерживаться», — прокомментировал депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц изданию RND.

Генинспектор бундесвера поручил полностью оснастить армию ФРГ к 2029 году
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Шварц рассчитывает на то, что компании, заключившие контракт, смогут выполнить поставку как можно скорее. «Проекты беспилотников уже разработаны, их предстоит только произвести», — пояснил он. Депутат ожидает первых поставок в конце года.

Стартап Stark Defence, появившийся в 2024 году, спроектировал дрон Virtus. Он пролетает до 100 км, а также владеет техникой вертикального взлета и возвращается на базу.

Helsing GmbH, основанная в 2021 году, разрабатывает не только военные беспилотники, но и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Первоначальное финансирование в размере €100 млн было предоставлено основателем стримингового сервиса Spotify Дэниелом Эком. В 2022 году Helsing GmbH заключила партнерские соглашения с Rheinmetal, в сентябре 2023 года — со шведской Saab.

Весной 2025 года генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер распорядился полностью оснастить немецкую армию частями беспилотной авиации к 2029 году.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Германия Бундесвер беспилотники
