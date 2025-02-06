NBC рассказал, когда Трамп подпишет указ о санкциях против МУС

Трамп приурочил введение санкций к визиту Нетаньяху, в отношении которого МУС осенью выдал ордер на арест

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Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 февраля, подпишет указ о санкциях в отношении Международного уголовного суда (МУС), обвинив инстанцию в неправомерных нападениях на Соединенные Штаты и Израиль, пишет NBC со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Приказ будет включать как финансовые санкции, так и визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей, которые оказывали содействие расследованиям МУС в отношении граждан США или их союзников.

21 января, на следующий день после вступления Трампа в должность президента США, The Guardian сообщила, что МУС ожидает американских санкций в течение недели. В середине января законопроект о рестрикциях в отношении МУС поддержала палата представителей американского конгресса. Рестрикции будут вводиться за любые попытки МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников».

NBC пишет, что введение санкций против суда приурочено к визиту израильского премьера Биньямина Нетаньяху. В отношении него МУС в ноябре выдал ордер на арест. Израиль, как и США, не является участником уголовного суда, не ратифицировал его основополагающий документ — Римский статут. В Тель-Авиве назвали решение об ордере частью кампании тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом.