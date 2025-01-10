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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Палата представителей конгресса США одобрила санкции против МУС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Палата представителей американского конгресса поддержала законопроект о санкциях в отношении Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, сообщает CNN.

Документ поддержали 243 члена нижней палаты законодательного органа, 140 высказались против.

Рестрикции будут вводиться за любые попытки МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой Соединенных Штатов и их союзников». Санкции предусматривают отказ в выдаче виз и запрет на деловые контакты с фигурантами черного списка.

Аналогичный законопроект нижняя палата конгресса одобрила летом 2024 года, однако тогда сенат по нему не проголосовал — он находился под контролем демократов. В сенате нового созыва большинство у республиканцев. Однако CNN не уточняет, когда они рассмотрят законопроект.

Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС
Политика
Фото:Stefani Reynolds / Getty Images

Законопроект внесли более 60 конгрессменов-республиканцев во главе с членом палаты представителей Чипом Роем. Изначально планировалось, что работу над ним будут вести законодатели от двух партий — после того, как прокурор МУС Карим Хан запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников израильского кабинета, а также лидеров ХАМАС.

Власти США сочли возмутительными требования МУС и назвали недопустимым сравнение Израиля с ХАМАС. Однако в Белом доме выступили против санкций. Нетаньяху заявил, что его удивил и разочаровал отказ администрации Джо Байдена поддержать санкции

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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