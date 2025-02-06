МИД пообещал ответ, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов

Чехия предлагает включить в 16-й пакет санкций ЕС ограничение на передвижение российских дипломатов и их семей только страной их аккредитации. Москва в этом случае введет соразмерные меры, предупредила Захарова

Здание МИД России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Москва примет соразмерные решения, если в новый пакет санкций Евросоюза войдут ограничения на передвижения и сроки пребывания российских дипломатов, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляция велась в телеграм-канале дипведомства.

Она рассказала, что в западных СМИ распространяется информация о возможности такого шага, отметив, что в Москве со всей серьезностью относятся к этим данным.

«Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать. В отношении дипломатов государств Европейского Союза в Российской Федерации будут введены соразмерные ограничения. Подчеркну: если ограничения Европейский Союз введет в отношении российских дипломатов», — сказала Захарова.

С предложением ограничить перемещение российских дипломатов в шенгенской зоне Чехия выступила еще в 2023 году. Летом прошлого года к этому призвали восемь стран: Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Румыния.

Как сообщал Reuters, министры иностранных дел этих государств подписали письмо к на тот момент главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю (сейчас этот пост занимает Кая Каллас), в котором говорилось, что сотрудникам российских диппредставительств и членам их семей следует ограничить пребывание только страной их аккредитации. «Эта мера значительно сузит оперативное пространство для российских агентов», — подчеркивалось в послании.

Politico год назад писало, что предложение обсуждается в рамках 12-го пакета санкций, однако эта мера не вошла ни в этот, ни в последующие пакеты. Глава МИД Чехии Ян Липавский в конце января заявил, что Прага вновь призовет принять предложение, чтобы российские дипломаты и их родственники получали визы для передвижения по шенгенской зоне вне страны их аккредитации. В конце января Politico также писало о призыве МИД Германии ввести ограничения на передвижения российских дипломатов.

ЕС с начала военной операции на Украине ввел 15 пакетов санкций против России, сейчас рассматривается 16-й — его хотят приурочить к третьей годовщине конфликта. Москва считает вводимые ограничения незаконными и требует их отмены.