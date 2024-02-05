 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Politico узнало о предложении ЕС ограничить поездки российским дипломатам

Politico: в ЕС рассматривают ограничение перемещений российских дипломатов
Сюжет
Война санкций
Ограничить поездки российских дипломатов по территории шенгенской зоны просила Чехия из-за «агентов спецслужб». Politico отмечает, что сделать это непросто. Санкции к 24 февраля готовят и страны G7. Москва считает их незаконными
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Брюсселе обсуждают возможность введения ограничений против российских дипломатов в рамках 13-го пакета санкций против Москвы из-за военных действий на Украине, сообщает Politico.

Идея состоит в том, чтобы ограничить поездки дипломатов только территорией той страны, в которой они аккредитованы, а не всей шенгенской зоной, пишет издание. Ввести эту меру еще в прошлом году предлагала Чехия. Как писала Financial Times в ноябре, Прага настаивала, чтобы дипломатам выдавали соответствующие визы и виды на жительство. По словам источника газеты, в Чехии объясняли это тем, что в страну «прибывают агенты российских спецслужб».

Politico отмечает, что осуществить эту идею будет непросто, поездки внутри шенгенской зоны сложно контролировать.

ЕС решил ввести санкции против 200 физлиц и компаний из России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

ЕС рассчитывает представить новые ограничения к 24 февраля, второй годовщине начала боевых действий. Как пишет Politico, скорее это будет «символический пакет» с расширением санкционных списков и акцентом на борьбу с обходом мер через третьи страны. По словам собеседника издания, «сроки слишком коротки для введения чего-то более значимого». Reuters передавал, что в него не войдут новые ограничения на импорт из России. Польша и страны Балтии призывали запретить импорт российского алюминия и сжиженного природного газа, против этого выступила Венгрия.

Что касается санкционных списков, агентство DPA писало, что в него войдут 200 физических и юридических лиц. По данным Polskie Radio, список, который насчитывает почти 2 тыс. человек, компаний и учреждений, пополнится на 250 пунктов; также обсуждается запрет на торговлю с компаниями, «которые обходят эмбарго на поставки оружия России».

Bloomberg пишет, что Евросоюз при разработке мер координирует свои действия со странами G7, которые, как ожидается, к 24 февраля представят собственные санкции.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Российские власти считают санкции незаконными, но при выстраивании экономической политики исходят из того, что меры сохранятся на долгие годы, заявляли в Кремле. МИД России обещает принять ответные меры.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
санкции Евросоюз шенгенская зона российские дипломаты Шенген G7
Материалы по теме
Готовившая санкции против России помощница главы Минфина США покинет пост
Политика
ЕК не будет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций
Политика
Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Глава WADA заявил о наличии у агентства «атомных бомб» в виде санкций Спорт, 13:47
Кремль заявил о судах на десятки лет по решениям Запада об активах России Политика, 13:39
Драгоценные камни стали рискованным вложением. Какие лучше всего купить Pro, 13:35
Глава Карелии сообщил, что членов экипажа рухнувшего Ми-8 пока не нашли Общество, 13:30
Politico узнало о предложении ЕС ограничить поездки российским дипломатам Политика, 13:27
Правительство Казахстана ушло в отставку Политика, 13:24
Какие услуги заказной разработки софта помогут сэкономить 40% издержек РБК и Softline, 13:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В России стартовали продажи внедорожника из Китая за ₽16 млн Авто, 13:04
Sun узнала об отправке на реабилитацию игрока АПЛ из-за веселящего газа Спорт, 13:03
Песков заявил об отсутствии законов, запрещающих радугу в России Политика, 12:58
При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб глава МЧС ЛНР Общество, 12:56
Песков назвал удар ВСУ по пекарне в Лисичанске террористическим актом Политика, 12:56
«Метафракс» передали в управление «Росхиму» после отмены приватизации Бизнес, 12:52
Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила Финансы, 12:47