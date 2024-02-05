Politico узнало о предложении ЕС ограничить поездки российским дипломатам

Ограничить поездки российских дипломатов по территории шенгенской зоны просила Чехия из-за «агентов спецслужб». Politico отмечает, что сделать это непросто. Санкции к 24 февраля готовят и страны G7. Москва считает их незаконными

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В Брюсселе обсуждают возможность введения ограничений против российских дипломатов в рамках 13-го пакета санкций против Москвы из-за военных действий на Украине, сообщает Politico.

Идея состоит в том, чтобы ограничить поездки дипломатов только территорией той страны, в которой они аккредитованы, а не всей шенгенской зоной, пишет издание. Ввести эту меру еще в прошлом году предлагала Чехия. Как писала Financial Times в ноябре, Прага настаивала, чтобы дипломатам выдавали соответствующие визы и виды на жительство. По словам источника газеты, в Чехии объясняли это тем, что в страну «прибывают агенты российских спецслужб».

Politico отмечает, что осуществить эту идею будет непросто, поездки внутри шенгенской зоны сложно контролировать.

ЕС рассчитывает представить новые ограничения к 24 февраля, второй годовщине начала боевых действий. Как пишет Politico, скорее это будет «символический пакет» с расширением санкционных списков и акцентом на борьбу с обходом мер через третьи страны. По словам собеседника издания, «сроки слишком коротки для введения чего-то более значимого». Reuters передавал, что в него не войдут новые ограничения на импорт из России. Польша и страны Балтии призывали запретить импорт российского алюминия и сжиженного природного газа, против этого выступила Венгрия.

Что касается санкционных списков, агентство DPA писало, что в него войдут 200 физических и юридических лиц. По данным Polskie Radio, список, который насчитывает почти 2 тыс. человек, компаний и учреждений, пополнится на 250 пунктов; также обсуждается запрет на торговлю с компаниями, «которые обходят эмбарго на поставки оружия России».

Bloomberg пишет, что Евросоюз при разработке мер координирует свои действия со странами G7, которые, как ожидается, к 24 февраля представят собственные санкции.

Российские власти считают санкции незаконными, но при выстраивании экономической политики исходят из того, что меры сохранятся на долгие годы, заявляли в Кремле. МИД России обещает принять ответные меры.