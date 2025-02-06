Зеленский заявил, что не хотел бы и думать о будущем Украины без США

Президент Украины заявил, что не уверен, что Киев сможет удержать оборону без поддержки партнеров. Путин говорил, что Украина и «месяц не просуществует, если прекратятся деньги»

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не хотел бы даже думать о том, что будет с его страной, если США прекратят поддержку. Его слова приводит РБК-Украина.

«Можем ли мы без помощи? Ну, вы знаете, без этой помощи мы были в начале. Было очень сложно, мы могли потерять страну. Благодаря нашему народу, армии и партнерам, мы выстояли. Я не хотел бы даже фантазировать, что будет, если война будет продолжаться, но это будет война России против Украины без США», — сказал Зеленский.

По его словам, он не уверен, что Киев сможет удержать оборону без поддержки партнеров.

«Это очень рискованно, это ударит по нашей мощи, это безусловно ударит по нашим возможностям защищать землю. Мы будем слабее и удержим ли мы, я не уверен», — подчеркнул украинский лидер.

При этом Зеленский отметил, что не видит уменьшения поддержки со стороны Вашингтона. «Она не остановлена, она продолжается. За это я благодарен США. Конечно, мы не говорим о новых пакетах. Об этом рано говорить», — заключил он.

Президент США Дональд Трамп предложил Киеву менять предоставляемую помощь на редкоземельные металлы. «Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары», — сказал Трамп. Это было одним из пунктов «плана победы» Зеленского. Советник его офиса Михаил Подоляк уточнял, что речь идет, в частности, о месторождениях лития и титана. Украина готова к совместной с Западом добыче полезных ископаемых, заявил украинский президент в ответ на предложение американского коллеги.

Президент России Владимир Путин, говоря о поддержке Киева странами Запада, заявлял о «почти нулевом суверенитет Украины». «Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», — говорил он.