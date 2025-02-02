NYT рассказала, как исполняется решение Трампа «о двух полах»
Федеральные агентства США по здравоохранению, профильные департаменты, а также госпитали для ветеранов отреагировали на требование администрации Дональда Трампа прекратить программы, которые пропагандируют «гендерную идеологию», пишет The New York Times.
В инаугурационной речи 20 января Трамп заявил, что отныне в США будут существовать только два пола — мужской и женский. В свой первый день на посту президента он подписал соответствующий указ под названием «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины» и еще ряд распоряжений, отменяющих программы многообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве.
Дедлайн для органов здравоохранения истек вечером в пятницу, 31 января. К этому сроку с сайта Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) удалили термины, как «трансгендер», «иммигрант», «ЛГБТ» и «беременные люди» (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено), а в некоторых больницах сотрудникам запретили демонстрировать флаги ЛГБТ и иную символику.
В соответствии с директивами туалеты в учреждениях здравоохранения можно использовать только лицам «биологического пола», а из документов нужно убрать слово «гендер».
Новые правила могут разрушить программы, «которые десятилетиями создавались для удовлетворения потребностей американцев», заявила директор Центра пандемий в Школе общественного здравоохранения Университета Брауна Дженнифер Нуццо. В частности, удаленные с сайта CDC сведения включают некоторые исследовательские данные, материалы о прекращении гендерного насилия и поддержке ЛГБТ-молодежи, а также о расизме в сфере здравоохранения. Пострадал и проект AtlasPlus, где хранились данные о наблюдении за ВИЧ-инфицированными, пациентами с туберкулезом, гепатитом B и другими заболеваниями за 20 лет.
Руководители ряда учреждений заверили, что новые правила об отмене разнообразия и инклюзивности коснутся только найма сотрудников и продвижения по службе, а программы здравоохранения, которые охватывают этнические и расовые меньшинства, не будут затронуты.
Тем не менее, эксперты предупредили, что запрет политики DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) может повлиять на поддержку людей, оказавшихся в неблагоприятном положении, например, на программы, за счет которых пожилые люди с низким доходом получают доступ к вакцинам.
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