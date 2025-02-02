 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

NYT рассказала, как исполняется решение Трампа «о двух полах»

NYT: после указа Трампа о двух полах с сайтов CDC удалили термин трансгендер
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Из-за указа Трампа об утверждении в США только двух полов с сайтов органов здравоохранения пришлось удалить часть информации, которая включала исследовательские данные, материалы о гендерном насилии и расизме
Дональд Трамп подписывает указы в Овальном кабинете в Вашингтоне, 20 января 2025 г.
Дональд Трамп подписывает указы в Овальном кабинете в Вашингтоне, 20 января 2025 г. (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Федеральные агентства США по здравоохранению, профильные департаменты, а также госпитали для ветеранов отреагировали на требование администрации Дональда Трампа прекратить программы, которые пропагандируют «гендерную идеологию», пишет The New York Times.

В инаугурационной речи 20 января Трамп заявил, что отныне в США будут существовать только два пола — мужской и женский. В свой первый день на посту президента он подписал соответствующий указ под названием «Защита женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической истины» и еще ряд распоряжений, отменяющих программы многообразия, равенства и инклюзивности в федеральном правительстве.

Дедлайн для органов здравоохранения истек вечером в пятницу, 31 января. К этому сроку с сайта Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) удалили термины, как «трансгендер», «иммигрант», «ЛГБТ» и «беременные люди» (в России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено), а в некоторых больницах сотрудникам запретили демонстрировать флаги ЛГБТ и иную символику.

В соответствии с директивами туалеты в учреждениях здравоохранения можно использовать только лицам «биологического пола», а из документов нужно убрать слово «гендер».

WSJ сообщила о сбоях в работе властей США из-за решений Трампа
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Новые правила могут разрушить программы, «которые десятилетиями создавались для удовлетворения потребностей американцев», заявила директор Центра пандемий в Школе общественного здравоохранения Университета Брауна Дженнифер Нуццо. В частности, удаленные с сайта CDC сведения включают некоторые исследовательские данные, материалы о прекращении гендерного насилия и поддержке ЛГБТ-молодежи, а также о расизме в сфере здравоохранения. Пострадал и проект AtlasPlus, где хранились данные о наблюдении за ВИЧ-инфицированными, пациентами с туберкулезом, гепатитом B и другими заболеваниями за 20 лет.

Руководители ряда учреждений заверили, что новые правила об отмене разнообразия и инклюзивности коснутся только найма сотрудников и продвижения по службе, а программы здравоохранения, которые охватывают этнические и расовые меньшинства, не будут затронуты.

Тем не менее, эксперты предупредили, что запрет политики DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) может повлиять на поддержку людей, оказавшихся в неблагоприятном положении, например, на программы, за счет которых пожилые люди с низким доходом получают доступ к вакцинам.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп гендер США ЛГБТ здравоохранение
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

Материалы по теме
Трамп распорядился отправлять трансгендеров в мужские тюрьмы
Политика
Трамп объявил, что США признают только два гендера
Политика
The Times узнала о планах Трампа уволить из армии тысячи трансгендеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Движение машин по Крымскому мосту возобновили спустя часОбщество, 13:15
В Ростовской области сбили беспилотникПолитика, 13:02
В ВСУ заявили, что Украине «станет только хуже» от прекращения огняПолитика, 12:58
Дюкова переизбрали президентом Российского футбольного союзаСпорт, 12:54
В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУПолитика, 12:50
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиковПолитика, 12:40
Сайт USAID и его аккаунт в X перестали работать на фоне указа ТрампаПолитика, 12:37
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Матч КХЛ отложили более чем на час из-за аварии на линии электропередачиСпорт, 12:26
Провинция Канады ответит США на тарифы запретом алкоголя из ряда штатовПолитика, 12:19
NYT рассказала, как исполняется решение Трампа «о двух полах»Политика, 11:59
Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара» Станислав КолокольниковОбщество, 11:36
Кабмин добавил семь стран в список допущенных к торгам валютой в РоссииЭкономика, 11:27
Как россияне взяли за год на ₽116,9 млрд наличных больше. ИнфографикаФинансы, 11:17
Капитализация процентов по вкладу: что это и как рассчитатьИнвестиции, 11:00