Зеленский поручил выделить беспилотники в отдельный род войск

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил выделить в структуре ВСУ Силы беспилотных систем, следует из соответствующего указа на сайте главы государства.

«Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработать вопрос создания в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в документе.

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