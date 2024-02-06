Зеленский поручил выделить беспилотники в отдельный род войск
Президент Украины Владимир Зеленский предложил выделить в структуре ВСУ Силы беспилотных систем, следует из соответствующего указа на сайте главы государства.
«Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработать вопрос создания в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в документе.
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