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Bloomberg описал уроки конфликта на Украине для НАТО и всего мира

Bloomberg: конфликт на Украине вынуждает страны мира пересматривать оборонные доктрины
Год боевых действий на Украине показал политикам по всему миру, что появившиеся после окончания холодной войны военные концепции нужно менять. Военные аналитики для этого осмысляют опыт российской и украинской армий
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Конфликт на Украине подтолкнул власти большинства стран мира к пересмотру военных доктрин и переоценке своих оборонных способностей, пишет Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих чиновников из разных государств.

«Это история про конец эпохи, начавшейся после окончания холодной войны, и закончилась она 24 февраля 2022 года», — приводит агентство слова одного из военных аналитиков.

Какие уроки, вынесенные из конфликта на Украине, перечисляет Bloomberg:

  • Необходимость резкого увеличения расходов на оборону и расширение производственных мощностей внутри стран.
  • Расширение парка традиционной военной техники — танков, артиллерии и средств ПВО.
  • Необходимость работы разведки в режиме реального времени, в том числе с помощью беспилотников.
  • Британская военно-промышленная компания BAE Systems Plc заявляет, что намерена оснастить свою технику дополнительной броней с крыши для защиты от современных противотанковых ракет, которые наносят удары сверху, а также креплениями для установки средств противодействия дронам.
  • Немецкая Rheinmetall AG инвестирует сотни миллионов евро в новые заводы и производственные линии в Германии и в соседних странах, таких как Венгрия, с целью расширения производства танков и боеприпасов.
  • В Индии чиновники, изучая тактику военных действий на Украине, пришли к выводу о необходимости интеграции дронов в структуру механизированных подразделений и массового оснащения войск миниатюрными беспилотниками. Кроме того, Индия намерена сократить зависимость от России в сфере поставок военной техники.
  • Китай также изучает опыт применения беспилотников, а китайские военные теоретики указывают на необходимость оснащения морской пехоты при потенциальной высадке на Тайвань средствами противоракетной обороны — эти выводы сделаны на основе опыта боев за остров Змеиный.
  • Польша резко наращивает закупку средств поражения, подобных американским системам HIMARS. Варшава уже заказала 218 южнокорейских реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo, которые являются аналогами американских машин.

В конце 2022 года Financial Times на основе опроса военных аналитиков также перечисляла выводы, сделанные по итогам года боев на Украине. В ряде случаев они совпадали с теми, которые описал Bloomberg. В их числе — рост важности промышленного потенциала и резервов военной техники на случай интенсивных боевых действий, ключевая важность высокотехнологичной разведки и традиционных средств ведения боя, таких как танки.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Украина НАТО военная доктрина
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