Bloomberg описал уроки конфликта на Украине для НАТО и всего мира
Конфликт на Украине подтолкнул власти большинства стран мира к пересмотру военных доктрин и переоценке своих оборонных способностей, пишет Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих чиновников из разных государств.
«Это история про конец эпохи, начавшейся после окончания холодной войны, и закончилась она 24 февраля 2022 года», — приводит агентство слова одного из военных аналитиков.
Какие уроки, вынесенные из конфликта на Украине, перечисляет Bloomberg:
- Необходимость резкого увеличения расходов на оборону и расширение производственных мощностей внутри стран.
- Расширение парка традиционной военной техники — танков, артиллерии и средств ПВО.
- Необходимость работы разведки в режиме реального времени, в том числе с помощью беспилотников.
- Британская военно-промышленная компания BAE Systems Plc заявляет, что намерена оснастить свою технику дополнительной броней с крыши для защиты от современных противотанковых ракет, которые наносят удары сверху, а также креплениями для установки средств противодействия дронам.
- Немецкая Rheinmetall AG инвестирует сотни миллионов евро в новые заводы и производственные линии в Германии и в соседних странах, таких как Венгрия, с целью расширения производства танков и боеприпасов.
- В Индии чиновники, изучая тактику военных действий на Украине, пришли к выводу о необходимости интеграции дронов в структуру механизированных подразделений и массового оснащения войск миниатюрными беспилотниками. Кроме того, Индия намерена сократить зависимость от России в сфере поставок военной техники.
- Китай также изучает опыт применения беспилотников, а китайские военные теоретики указывают на необходимость оснащения морской пехоты при потенциальной высадке на Тайвань средствами противоракетной обороны — эти выводы сделаны на основе опыта боев за остров Змеиный.
- Польша резко наращивает закупку средств поражения, подобных американским системам HIMARS. Варшава уже заказала 218 южнокорейских реактивных систем залпового огня K249 Chunmoo, которые являются аналогами американских машин.
В конце 2022 года Financial Times на основе опроса военных аналитиков также перечисляла выводы, сделанные по итогам года боев на Украине. В ряде случаев они совпадали с теми, которые описал Bloomberg. В их числе — рост важности промышленного потенциала и резервов военной техники на случай интенсивных боевых действий, ключевая важность высокотехнологичной разведки и традиционных средств ведения боя, таких как танки.