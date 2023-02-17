Bloomberg описал уроки конфликта на Украине для НАТО и всего мира

Год боевых действий на Украине показал политикам по всему миру, что появившиеся после окончания холодной войны военные концепции нужно менять. Военные аналитики для этого осмысляют опыт российской и украинской армий

Фото: Marko Djurica / Reuters

Конфликт на Украине подтолкнул власти большинства стран мира к пересмотру военных доктрин и переоценке своих оборонных способностей, пишет Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих чиновников из разных государств.

«Это история про конец эпохи, начавшейся после окончания холодной войны, и закончилась она 24 февраля 2022 года», — приводит агентство слова одного из военных аналитиков.

Какие уроки, вынесенные из конфликта на Украине, перечисляет Bloomberg:

В конце 2022 года Financial Times на основе опроса военных аналитиков также перечисляла выводы, сделанные по итогам года боев на Украине. В ряде случаев они совпадали с теми, которые описал Bloomberg. В их числе — рост важности промышленного потенциала и резервов военной техники на случай интенсивных боевых действий, ключевая важность высокотехнологичной разведки и традиционных средств ведения боя, таких как танки.