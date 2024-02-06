Минобороны сообщило о семи сбитых за ночь дронах над Белгородской областью

Минобороны сообщило о семи сбитых дронах над Белгородской областью

Российские средства ПВО ночью сбили семь украинских дронов в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Все беспилотники, по информации министерства, относились к самолетному типу.

Утром 6 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин на северо-востоке Белгородской области. Повреждения, по его словам, получили четыре частных домовладения, никто не пострадал.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины. В Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

