Минобороны сообщило о семи сбитых дронах над Белгородской областью
Российские средства ПВО ночью сбили семь украинских дронов в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Все беспилотники, по информации министерства, относились к самолетному типу.
Утром 6 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин на северо-востоке Белгородской области. Повреждения, по его словам, получили четыре частных домовладения, никто не пострадал.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины. В Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
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