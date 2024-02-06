 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о семи сбитых дронах над Белгородской областью

Минобороны сообщило о семи сбитых за ночь дронах над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО ночью сбили семь украинских дронов в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Все беспилотники, по информации министерства, относились к самолетному типу.

Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин в Белгородской области
Политика

Утром 6 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин на северо-востоке Белгородской области. Повреждения, по его словам, получили четыре частных домовладения, никто не пострадал.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины. В Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники
Материалы по теме
Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин в Белгородской области
Политика
Минобороны сообщило об улучшении позиций на двух направлениях
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении семи дронов над тремя областями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 05 фев, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 05 фев, 17:24
Сеть обувных магазинов Kari подала в суд на ФАС из-за рекламы Zenden Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:37
Минобороны сообщило о семи сбитых дронах над Белгородской областью Политика, 07:31
Боррель прибыл в Киев Политика, 07:28
Росстат назвал регионы с самым быстрым ростом производства в 2023 году Экономика, 07:00
Будет ли доллар вновь стоить 100 руб. и когда это может случиться Pro, 07:00
Сунак заявил о готовности Британии отразить возможное нападение России Экономика, 06:52
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин в Белгородской области Политика, 06:31
Австралия пообещала бороться за приговоренного в Китае к казни писателя Политика, 06:25
Минобороны сообщило об уничтожении Су-34 пункта управления ВСУ Политика, 06:21
Неизвестный подкинул сумку на территорию генконсульства России в Сиднее Политика, 05:56
МИД заявил о росте интереса к Севморпути на фоне конфликта в Красном море Политика, 05:52
Кандидат в президенты США попросила о госзащите из-за угроз в свой адрес Политика, 05:35
Франция пообещала поставить Украине вооружения «последнего поколения» Политика, 05:25