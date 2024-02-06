ЦИК перенесла заседание по регистрации Надеждина после его просьбы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перенесла заседание № 155, где будут рассматривать вопрос о регистрации оставшихся кандидатов в президенты России, с 7 на 8 февраля, оно пройдет в 11:00, говорится в сообщении комиссии в телеграм-канале.
«Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность Президента России», — сказано в сообщении.
В первой половине дня 6 февраля Борис Надеждин, кандидат от партии «Гражданская инициатива», попросил ЦИК отсрочить заседание, он просил о переносе на 10 февраля. Политик объяснил, что это позволит «изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения». До этого ЦИК выявила брак в подписях, предоставленных кандидатом.
Надеждин рассказал, что три уполномоченных политика (больше ЦИК, по словам кандидата, не допустила), за весь рабочий день смогли соотнести с подписными листами только примерно 3 тыс. строчек ведомости проверки из 60 тыс. Он отметил, что «невозможно просмотреть все замечания ЦИК» даже к утру 7 февраля.
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